Germán "Tripa" Tripel y Florencia Otero celebraron 15 años de casados y el cantante aprovechó la fecha para dedicarle un mensaje especial a su esposa en las redes sociales: "Sos y serás siempre el amor de mi vida! Felices 15", escribió junto a un álbum de fotos con el que recordó todo lo que han vivido juntos.

Germán Tripel y Florencia Otero celebraron 15 años de casados

Su historia comenzó en 2008, cuando coincidieron en los ensayos de Rent, el musical que los reunió por primera vez y en el que ambos terminaron asumiendo los roles protagónicos. Sin embargo, el vínculo no empezó de la mejor manera: Florencia tenía una opinión poco favorable sobre Germán y, al principio, ni siquiera lograban encontrar la conexión necesaria para interpretar a una pareja. Con el tiempo, esa situación cambió y dio paso a una relación que se mantiene hasta hoy.

De un primer encuentro sin química a un romance inesperado: la historia de Tripa y Florencia Otero

El primer encuentro entre Florencia Otero y Germán Tripel ocurrió en el Centro Cultural Konex, durante los ensayos de Rent. En ese momento, él tenía 28 años y era conocido por haber sido el líder de Mambrú, la banda que surgió del reality Popstars. Esa popularidad hizo que la actriz tuviera ciertos prejuicios sobre su incorporación al elenco: "Pensé que no era actor y decía 'qué garrón que pongan a alguien por el simple hecho de ser conocido'", contó hace algún tiempo en una entrevista con La Once Diez. Su percepción cambió cuando lo escuchó cantar: "Me partió la cabeza, no podía entender cómo con esa voz toda la interpretación tomaba sentido y era perfecto para ese personaje", recordó.

Germán Tripel y Florencia Otero

A pesar de ese primer descubrimiento, todavía les costaba construir el vínculo entre sus personajes, por lo que comenzaron a realizar ensayos aparte. La cercanía fue creciendo hasta que ese mismo año comenzaron una relación. Entre las anécdotas de sus primeros tiempos juntos, la artista recordó que el cantante tuvo un particular gesto para demostrarle su interés: se aprendió los nombres de sus siete hermanos en orden de aparición en la familia. También contó que, cuando cumplió 19 años y recién estaban comenzando a salir, él le hizo 19 regalos, uno por cada año que no la había conocido.

La propuesta de matrimonio y una boda marcada por el 11-11-11

Después de algunos años de noviazgo, Germán Tripel decidió dar el siguiente paso. En Nochebuena de 2010, durante una cena, le propuso casamiento a Florencia Otero. El cantante contó que quiso ser él quien tomara la iniciativa, ya que había sido ella quien había dado el primer paso cuando comenzaron a salir: "Por una cuestión de hombría y para equipararme con ella porque fue la que me encaró cuando empezamos a salir, fui yo el que propuso casarnos", explicó. La actriz también recordó aquella propuesta y contó que intérprete se arrodilló con un anillo en la mano para pedirle matrimonio: "Mi sueño era casarme y tenerlo a Germán a mi lado. Habernos elegido para estar el resto de nuestras vidas juntos es hermoso", expresó sobre aquel momento.

Germán Tripel y Florencia Otero se casaron el 11-11-2011

La boda de la pareja se realizó el 11 de noviembre de 2011, en una ceremonia íntima que tuvo una coincidencia particular: la libreta de matrimonio que recibieron llevaba el número 111. "Es increíble porque además nos tocó la libreta número 111. Parece una señal", comentaron en aquel momento. La fecha elegida, 11-11-11, también fue uno de los detalles que destacaron al recordar el casamiento.

Así es hoy la vida de Germán Tripel y Florencia Otero

En 2015 nació Nina, la única hija de la pareja. Desde entonces, Germán Tripel y Florencia Otero también compartieron públicamente algunas reflexiones sobre la crianza, la convivencia y la manera en que organizan su vida familiar: "A veces nos dicen que somos la pareja perfecta y nosotros no lo vemos así porque además eso no existe. Sí tenemos la fortaleza, las ganas y el amor, y hablamos mucho. Eso es fundamental. Elegimos estar juntos", explicó la actriz. También reconoció que trabajar juntos tiene sus dificultades, ya que algunas diferencias profesionales pueden continuar en casa, aunque destacó que suelen encontrar acuerdos y que disfrutan compartir proyectos.

Germán Tripel y Florencia Otero formaron una familia de 3 junto a su hija, Nina

Por su parte, Germán Tripel habló sobre las cualidades de su pareja que lo conquistaron desde el comienzo. En una entrevista con LA NACIÓN, destacó su talento para la actuación y el canto, pero también su manera de desenvolverse profesionalmente desde muy joven. "Muchas cosas me enamoraron de ella, por empezar su talento", contó. A 15 años de su casamiento, ambos continúan compartiendo su vida familiar y laboral, mientras celebran una relación que comenzó en un escenario y que se extendió mucho más allá de aquel musical.