Edith Hermida atravesó distintas etapas en su vida familiar que quedaron vinculadas al nacimiento y crecimiento de sus hijas. A partir de relaciones que marcaron diferentes momentos de su historia personal, fue construyendo una dinámica que continuó transformándose con el paso de los años. Entre cambios de rumbo y nuevos comienzos, algunos vínculos mantuvieron un lugar importante dentro de su entorno más cercano.

La historia de Edith Hermida con los padres de sus dos hijas, Romina y Amparo

Edith Hermida construyó su vida familiar a partir de experiencias muy diferentes entre sí. La conductora atravesó dos historias de pareja que marcaron etapas clave de su vida y que quedaron ligadas para siempre a sus hijas, Romina y Amparo. Aunque las relaciones llegaron a su final, el paso del tiempo consolidó otros lazos que perduraron desde el cariño y la conexión, formando parte de un presente compartido.

Edith Hermida

Su primera gran historia como madre estuvo vinculada al padre de Paloma, Gabriel. La relación avanzó rápidamente y, en ese contexto, conoció a Romina, la pequeña hija que él tenía de una relación anterior. Con el tiempo nació la hija de la conductora y las dos niñas crecieron como hermanas. Sin embargo, la pareja se separó poco después de haber comenzado su vida juntos y el padre de la joven se mudó a otra provincia, lo que modificó por completo la dinámica familiar.

Años después, Edith Hermida recordó que gran parte de la crianza de Paloma quedó bajo su responsabilidad. En distintas entrevistas contó que atravesó largos períodos en los que debió asumir sola las obligaciones cotidianas de la maternidad debido a la escasa presencia del padre de su hija. Esa experiencia la llevó a ocupar simultáneamente todos los roles familiares necesarios para acompañar el crecimiento de la joven. Durante ese período, su rutina estuvo centrada en sostener el día a día familiar.

Edith Hermida y sus hijas, Paloma y Amparo

Pese a la separación, la comunicadora decidió mantener el contacto con Romina para preservar el vínculo entre ambas hermanas. En una charla con Puro Show, explicó que siempre se sintió responsable de haber fortalecido esa relación y sostuvo que, aun cuando ya no compartía la vida con el padre de la joven, el contacto nunca se interrumpió. “Yo me considero el artífice de la linda relación de hermanas que tiene con Paloma”, expresó.

El padre de Amparo, la segunda hija de Edith Hermida: una historia que continuó más allá de la separación

Con el correr de los años, la relación entre Edith, Paloma y Romina se mantuvo firme. La conductora recordó que compartieron vacaciones, encuentros familiares y distintos momentos importantes de la vida. Incluso explicó que, cuando Paloma era pequeña, realizaron viajes juntas y que esa cercanía permitió que el vínculo se consolidara más allá de las circunstancias que habían rodeado la separación de la pareja.

Edith Hermida y su hija, Amparo

Años después del nacimiento de su primogénita, la locutora inició una nueva etapa junto a Roberto “Batata” Fernández, padre de su hija menor, Amparo. La pareja compartió alrededor de quince años de vida en común y formó una familia que tuvo como eje el crecimiento de su hija. Durante ese tiempo desarrollaron una vida familiar estable y atravesaron distintas etapas personales y laborales. Sin embargo, con el paso de los años comenzaron a enfrentar dificultades que finalmente derivaron en una separación.

Al confirmar el final de la relación, Edith Hermida remarcó que la decisión se tomó en buenos términos y tras varios intentos por resolver la situación. “Fueron quince años muy lindos con una nena hermosa que queremos” y “esta relación ya tenía vencimiento”, señaló entonces al referirse a una historia que ocupó una parte importante de su vida adulta. Así, la conductora fue atravesando distintas etapas familiares que continúan conectadas a través de los lazos que construyó a través de sus hijas.

Edith Hermida y su hija, Amparo

Edith Hermida atravesó distintas etapas personales junto a los hombres que fueron parte de la formación de su familia. Mientras una de esas relaciones fue breve y estuvo vinculada al nacimiento de Paloma, la otra se extendió durante varios años y dio lugar a la llegada de Amparo. Con el paso del tiempo, los cambios en sus relaciones modificaron la dinámica familiar.

VDV