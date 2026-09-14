Así es Amparo Fernández, la hija de Edith Hermida

Amparo Fernández, la hija de Edith Hermida, transita sus 16 años combinando estudios, deporte y momentos familiares. Su vida cotidiana se organiza entre la práctica de hockey, las actividades escolares y las experiencias compartidas con sus hermanas, en un entorno que refleja complicidad y unión. La presencia de viajes y celebraciones también forma parte de su presente, sumando recuerdos y experiencias que acompañan su crecimiento.

Desde viajes a su pasión por el deporte: La vida de Amparo Fernández, la hija de Edith Hermida

Amparo Fernández, la hija de Edith Hermida y Roberto Fernández, se destaca por su interés en el deporte y por la complicidad que mantiene con su familia. A los 16 años, participa activamente en el hockey sobre césped y disfruta de recorridos por distintos destinos junto a su madre y su hermana. Su rutina combina actividades cotidianas con momentos especiales que marcan etapas importantes de su vida. La suma de experiencias familiares, viajes y celebraciones conforma un perfil que refleja distintas facetas de su presente.

Amparo Fernández y Edith Hermida

La hija de la periodista desde pequeña mostró interés por las actividades físicas y hoy practica hockey sobre césped en Boca Juniors, disciplina que ocupa gran parte de su tiempo y que se refleja en sus publicaciones digitales. En sus redes sociales, la adolescente suele compartir fotos y videos donde se la ve con sus compañeras de equipo. Este espacio deportivo se convirtió en un punto de encuentro para ella y en una parte fundamental de su vida.

Además del deporte, Amparo Fernández disfruta de los viajes familiares. En su cuenta de Instagram mostró secuencias de sus recorridos junto a su madre y su hermana por distintos destinos de Europa, con visitas a ciudades como París, Ámsterdam, Berlín, Roma y Barcelona. También conoció Estados Unidos, donde pasó por Nueva York, Chicago y parques temáticos como Disney. Estas experiencias muestran su gusto por pasar tiempo en familia, recorriendo lugares de todo el mundo.

Amparo Fernández

La presencia de la hija de Edith Hermida en este tipo de plataformas digitales es activa, pero moderada. Publica contenidos relacionados con su rutina deportiva, salidas con amigas, momentos en familia y viajes. El estilo de sus publicaciones se centra en actividades relajadas y en el hockey. En reiteradas ocasiones, sus seguidores destacaron su pasión por las actividades al aire libre. Desde noches con amigas hasta fotos de ella levantando trofeos, sus publicaciones acompañan su día a día y su tiempo de descanso.

Los 15 años de Amparo Fernández, la hija de Edith Hermida: Familia, amigos y momentos únicos

Uno de los momentos más recordados por los seguidores de Edith Hermida fue la celebración de 15 años de su hija, Amparo. La fiesta se realizó con una ambientación moderna que incluyó glitter, tatuajes temporales y mucho baile. La decoración estuvo pensada para reflejar su estilo, con luces, colores vibrantes y espacios preparados para que los invitados disfrutaran de la noche. La música y la pista de baile fueron protagonistas, convirtiendo la celebración en un evento inolvidable para ella y sus amigos.

Edith Hermida y Amparo Fernández

La complicidad con su madre también se hizo presente en esa ocasión, ya que la periodista acompañó cada detalle de la organización y compartió la alegría de ver a su hija disfrutar de un momento tan especial. La relación entre ambas se refleja en distintos aspectos de su vida, desde los viajes hasta los videos que suelen realizar juntas en sus redes sociales, donde muestran su vínculo cercano y divertido.

A los 16 años, Amparo Fernández combina la práctica regular de hockey en Boca Juniors con viajes familiares y una presencia digital centrada en esos aspectos de su vida diaria. Su perfil muestra una adolescente que transita una etapa marcada por el deporte, la complicidad con su madre y los recuerdos de un cumpleaños de 15 que quedó registrado como uno de los momentos más significativos de su vida. La combinación de hobbies, familia y experiencias refleja su intención de seguir sumando momentos únicos.

Los viajes de Amparo Fernández con su hermana, Paloma, y Edith Hermida

Amparo Fernández, la hija de Edith Hermida, atraviesa una etapa marcada por el deporte, los viajes y la complicidad con su familia. Sus publicaciones destacan cómo combina hockey con experiencias que incluyen recorridos por distintos destinos y celebraciones cargadas de recuerdos. Su vida refleja una rutina en la que los momentos compartidos con sus hermanos y la cercanía con su madre se suman, en un presente lleno de experiencias.

VDV