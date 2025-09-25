La palabra de Edith Hermida sobre la renuncia de Beto Casella a El Nueve: "Todo depende de la plata"

Como ocurre todos los años, en esta época los canales de televisión comienzan a definir sus grillas para la temporada siguiente, lo que significa renovaciones, pases y posibles bajas de figuras. En este contexto, surgió la duda sobre la continuidad de Beto Casella en El Nueve, después de casi dos décadas al frente de Bendita.

Con este panorama, distintos nombres comenzaron a ser consultados sobre qué harían en caso de que Beto Casella decida cambiar de canal. Entre ellos, Edith Hermida, panelista histórica del programa, quien desde 2007 acompaña al conductor y se convirtió en una de las caras más reconocidas del ciclo.

La sincera declaración de Beto Casella

El periodista Alejandro Castelo fue quien instaló el tema en su ciclo de streaming Ya fue todo, de Jotax, al mencionar la posibilidad de que Casella no siga en la señal. A partir de allí, el propio conductor decidió responder a las especulaciones en su programa radial en Rock'n Pop.

“Todo el tiempo tengo propuestas latentes”, aseguró Beto Casella, aunque fue cuidadoso al agregar que espera que no se genere “ninguna situación injusta” con sus compañeros en caso de un cambio de rumbo. Sus declaraciones alimentaron aún más la incertidumbre sobre qué ocurrirá con Bendita, uno de los programas más emblemáticos de El Nueve.

La contundente respuesta de Edith Hermida ante la posible salida de Beto Casella

Consultada por Castelo acerca de qué decisión tomaría si finalmente Casella deja El Nueve, Edith Hermida fue clara y directa. “Todo depende de la plata, yo voy atrás de la plata, soy así. Lo amo a Beto, lo quiero, todo bien con él. Si me dicen que me quede a conducir Bendita, es lo mismo: todo depende de la plata”, expresó sin filtros.

De esta forma, Edith Hermida dejó en claro que su permanencia o no en la señal estará vinculada a las condiciones económicas que reciba y no necesariamente a la pantalla donde le toque trabajar. Pese a los años compartidos con Beto Casella, remarcó que su decisión se regirá por el aspecto contractual.