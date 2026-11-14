El presente de Natalia Brucki, la esposa de Pablo Migliore: el trabajo que comparten y su propio negocio relacionado al deporte

Este fin de semana, Pablo Migliore compartió dos postales junto a su esposa, Natalia Brucki. Allí se los puede ver en la actualidad y en una foto vintage, abrazados, mostrando cómo su amor se sostuvo con el correr de los años. “Simples cosas”, escribió el dirigente, mientras que su pareja le dedicó un contundente y tierno “Te amo”. Mientras él gana protagonismo en MasterChef Celebrity (Telefe), su compañera también desarrolla su propio camino profesional: comparte un proyecto laboral con el exarquero y lleva adelante un emprendimiento vinculado al mundo del deporte.

Así es Natalia Brucki, la esposa de Pablo Migliore

Natalia Brucki es la esposa de Pablo Migliore y mamá de Vito y Santino. Si bien suele mantener un perfil alejado de los medios, tiene una faceta profesional vinculada al mundo del deporte, donde desarrolla dos actividades que la conectan con ese ámbito: un emprendimiento de indumentaria femenina y la fotografía.

Pablo Migliore junto a su familia | Instagram

A través de la biografía de su cuenta de Instagram, que mantiene en privado, se pueden conocer los proyectos que lleva adelante. Uno de ellos es Midwife Sport, su marca de indumentaria ubicada en Ramos Mejía -zona oeste del gran Bueno Aires-, que ofrece ropa deportiva y prendas pensadas también para el uso cotidiano. La propuesta reúne opciones para quienes buscan comodidad y versatilidad a la hora de vestirse, tanto para realizar actividad física como para incorporar ese estilo a sus looks de todos los días.

Este proyecto le permite desarrollar su propio camino comercial dentro de un rubro que tiene al deporte como protagonista. A través del mismo, ella, junto con su socia Brenda, apuesta por la indumentaria para mujeres y por una propuesta que trasciende los espacios de entrenamiento para acompañar distintas actividades de la rutina con prendas que se ajustan a la moda actual con los colores de la temporada.

Natalia Brucki, la pareja de Pablo Migliore | Instagram

La fotografía deportiva como una de las pasiones de Natalia, la esposa de Pablo Migliore

Otra de sus actividades que lleva a cabo Natalia Brucki, la esposa de Pablo Migliore, es la fotografía, especialmente enfocada en el fútbol. En ese ámbito, realiza producciones propias y comparte imágenes en las que se puede apreciar su trabajo detrás de la cámara. Entre las personas que retrató se encuentra su marido, quien también participó como modelo de algunas de sus sesiones fotográficas.

Además, su trabajo no se limita a las producciones personales: también registra encuentros y jornadas deportivas de distintas categorías. En sus publicaciones aparecen equipos de Reserva, Juveniles e Infantiles, con fotos que reflejan diferentes momentos de la actividad futbolística y el recorrido de los jugadores dentro de esas divisiones.

Natalia Brucki y Pablo Migliore junto a sus hijos | Instagram

De esta manera, Natalia Brucki combina dos proyectos propios ligados a sus intereses profesionales: por un lado, su emprendimiento de indumentaria femenina y, por otro, la fotografía deportiva. Dos actividades que tienen al deporte como denominador común y que desarrolla en simultáneo mientras combina su vida en familia con Pablo Migliore y sus hijos, Vito y Santino.