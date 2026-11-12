Los dos looks de Rocío Robles que demuestran que el cherry es el color del verano

MasterChef Celebrity (Telefe) se convirtió en una vidriera para que sus participantes muestren no solo sus destrezas culinarias, sino también sus apuestas de moda. En esta oportunidad, Rocío Robles compartió en sus redes sociales un popurrí de imágenes de su paso por el certamen gastronómico, en las que dejó ver algunos detalles del detrás de escena y los looks que eligió para cada jornada de grabación.

Rocío Robles se rinde ante el cherry, uno de los tonos de la temporada

Además de los desafíos gastronómicos que deben superar en cada emisión de MasterChef Celebrity, los participantes también encuentran en el certamen una oportunidad para mostrar su propio estilo. Detrás de los delantales y las preparaciones, los looks también ocupan un lugar protagónico. Así lo demostró Rocío Robles, quien aprovechó el patio de los estudios de Telefe para realizar una sesión de fotos y compartir algunos de sus estilismos, con una paleta cromática que pisa fuerte esta temporada primavera-verano 2027: los tonos marrones rojizos; en especial, el cherry.

Rocío Robles | Instagram

En una de las propuestas, la periodista apostó por un look casual y descontracturado, ideal para el día. Combinó un crop top básico de mangas cortas y cuello redondo en color marrón chocolate con un jean de corte wide leg celeste claro. El pantalón se destacó por sus costuras deshilachadas, un detalle que le aportó personalidad a la prenda y reforzó el espíritu relajado del conjunto.

Rocío Robles, un look ideal para lucir de día | Instagram

Para completar el estilismo, eligió unas botas de caña media, punta fina y cuero marrón oscuro con efecto arrugado, conocidas como slouchy. El mismo sumó textura, además de generar un contraste equilibrado con el denim claro. Una combinación de básicos que encontró en los accesorios y las tonalidades rojizas sus principales aliados.

Rocío Robles apuesta por los colores rojizos | Instagram

En otra de las imágenes, mostró una versión más nocturna y audaz. Esta vez, el protagonismo estuvo puesto en un pantalón de tiro alto en un tono marrón rojizo cercano al cherry, con acabado engomado y brillante con detalles de red negra en los laterales. Para acompañarlo, vistió por una remera negra de morley al cuerpo y una sobrecamisa oversized de ecocuero negro, que llevó abierta. Unos pequeños aros plateados completaron la apuesta.

Con estas dos propuestas, la comunicadora dejó en evidencia la versatilidad de una de las gamas cromáticas que promete dominar el guardarropa de la temporada: los marrones con subtonos rojizos, el terracota y el color cereza. Estos matices se posicionan como una alternativa al negro, con la ventaja de aportar calidez y combinarse tanto con prendas livianas para el día como con texturas protagonistas para la noche.

Rocío Robles se suma a la tendencia del verano | Instagram

Rocío Robles se sube a la tendencia de los rojizos

Rocío Robles no es la única figura que encontró en esta paleta una aliada para sus estilismos. Pampita, Juliana Awada y Zaira Nara también apostaron por distintas versiones de los tonos tierra, desde el rojo intenso, el cherry hasta el naranja quemado. A ellas se suman María Vázquez, Natalia Oreiro y Nicole Neumann, quienes incorporaron el marrón chocolate en propuestas de impronta nocturna y bohemia.

Pampita y Juliana Awada | Instagram

A nivel internacional, la estética cherry y los matices marrones rojizos también ganaron terreno entre las referentes de moda. Rosalía llevó esta gama incluso a sus elecciones de maquillaje, mientras que firmas como Hermès, Prada, Loewe y Miu Miu la incluyeron entre sus propuestas. Una tendencia que, al igual que la novia de Adrián Suar con sus looks para el ciclo de Telefe, invita a explorar nuevas combinaciones y confirma que esta paleta cromática tiene todo para convertirse en uno de los grandes protagonistas del verano 2027.

Rojo pasión en las pasarelas internacionales

Con sus elecciones para MasterChef Celebrity, Rocío Robles se sumó a la paleta cromática que promete convertirse en protagonista de la temporada primavera-verano 2027. A través de dos propuestas de estilos diferentes, la periodista puso en escena la versatilidad de los tonos rojizos y marrones, una tendencia que ya gana terreno entre las referentes de moda locales e internacionales.