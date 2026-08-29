La historia de Vicky y Majo Granatto, las hermanas campeonas del mundo con Las Leonas: una familia unida por el hockey y la pasión por Boca

Vicky y Majo Granatto atraviesan horas de mucha emoción y felicidad tras consagrarse como campeonas con Las Leonas en el Mundial de Hockey 2026. Sin dudas, las jóvenes fueron protagonistas de un momento histórico para el seleccionado argentino.

Vicky y Majo Granatto: las hermanas que se consagraron campeonas del mundo con Las Leonas

Vicky y Majo Granatto nacieron en La Plata y se formaron en Santa Bárbara. Las hermanas compartieron plantel y cumplieron un sueño familiar: consagrarse campeonas del mundo con Las Leonas. El equipo nacional volvió a hacer historia este sábado 29 de agostoen el Wagener Stadium de Amstelveen luego de empatar 1-1 frente a Países Bajos y quedarse con la definición por penales australianos.

El título se suma a los conquistados en Perth 2002 y Rosario 2010 y tuvo como una de sus grandes protagonistas a Majo Granatto, quien convirtió un gol decisivo y tuvo una actuación clave durante el partido. Además, la joven llevó la cinta de capitana y festejó una final muy especial como emotiva ya que no fue la única Granatto que levantó la Copa del Mundo: su hermana Vicky Granatto también integra el plantel de Las Leonas y, juntas, pudieron cumplir el sueño de convertirse en campeonas del mundo.

Majo y Vicky Granatto

Una familia atravesada por la pasión xeneize y el hockey

Antes de que el hockey se convirtiera en el gran protagonista de sus vidas, en la familia Granatto también hubo mucho fútbol. La familia materna es hincha de Boca y Majo Granatto recordó en más de una oportunidad los partidos que disputaba durante su infancia en Varela junto a sus primos.

En esos juegos imaginarios, la actual capitana de Las Leonas se convertía en Martín Palermo, mientras que uno de sus primos asumía el papel de Juan Román Riquelme y sus hermanas observaban desde afuera como si fueran parte de la hinchada.

Vicky y Majo Granatto, las hermanas campeonas del mundo con Las Leonas

La admiración por Riquelme tuvo, muchos años después, un capítulo inolvidable: el 3 de abril de 2022, Majo Granatto conoció personalmente al ídolo en La Bombonera y se fotografió junto a él con camisetas de Boca, entre ellas una personalizada con el nombre “MAJO 10”.“Día inolvidable para mí. Y de los más felices”, escribió en ese entonces en sus redes sociales, donde también agradeció a sus padres por haberla hecho hincha del club.

Al igual que el fútbol, el hockey ocupó parte fundamental en la vida de las Granatto. Mariquena y Delfina también son hermanas de Vicky y Majo Granatto. Todas se llevan apenas dos años y fueron jugadoras de este deporte. Dieron sus primeros pasos con el palo y la bocha en el Círculo Universitario de Quilmes.

Las hermanas Granatto: una familia atravesada por el hockey

En 2003, el club discontinuó la actividad y la familia comenzó a trasladarse desde Varela hasta Gonnet para que las chicas pudieran continuar entrenándose en Santa Bárbara. El esfuerzo terminó dando sus frutos: en 2004, los Granatto se mudaron definitivamente a La Plata y el club pasó a convertirse en una parte fundamental de la vida de las cuatro hermanas.

Años después, aquella historia familiar tuvo una imagen difícil de repetir: en 2015, las cuatro Granatto compartieron la Primera de Santa Bárbara. El hockey las unió desde niñas y, aunque con el tiempo cada una siguió su propio camino, Vicky y Majo Granatto fueron quienes llegaron hasta el máximo nivel internacional.

Vicky y Majo Granatto, las hermanas campeonas del mundo con Las Leonas

De esta manera, la historia de Vicky y Majo Granatto, las hermanas campeonas del mundo con Las Leonas, es más que interesante: ambas provienen de una familia unida por el hockey y la pasión por Boca. Compartieron equipo con el resto de su familia y este sábado 29 de agosto lograron levantar la copa en una final inolvidable frente a Países Bajos.