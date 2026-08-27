Lejos del hockey, la nueva vida de Agustina Albertario después de Las Leonas

Las Leonas atraviesan un momento clave en el Mundial de Hockey 2026: este sábado 29 de agosto, desde las 11, enfrentarán a Países Bajos por el título en el Wagener Stadium de Amstelveen. El equipo dirigido por Fernando Ferrara volvió a meterse en una final mundialista después de haber sido subcampeón en 2022, mientras que Agustina Albertario sigue el torneo desde otro lugar después de su salida del seleccionado.

Agustina Albertario en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de París 2024

La desvinculación de la delantera en marzo de 2025, estuvo acompañada por cuestionamientos al entrenador. De hecho, recientemente Agustina Albertario volvió a apuntar contra Ferrara luego de que el técnico destacara la importancia de “la parte humana” a la hora de armar sus convocatorias. “¿Querés que te haga lista de las jugadoras que sacaste por teléfono? Qué bueno que ahora te enseñaron a ser humano.”, escribió la deportista en sus redes sociales.

La nueva pasión de Agustina Albertario

Después de su salida de Las Leonas, Agustina Albertario continuó vinculada al hockey a nivel de clubes, pero también encontró un nuevo desafío deportivo en el running. La delantera comenzó a incursionar en las carreras de montaña y llevó esa nueva disciplina hasta uno de los desafíos más exigentes: El Cruce.

A finales de 2025, la deportista completó los 100 kilómetros de esta competencia de trail running, distribuidos en tres etapas de montaña. Tras finalizar el recorrido, compartió su orgullo por haber superado el desafío y destacó el sacrificio detrás de esta disciplina. Su vínculo con el mundo del running continuó durante 2026, cuando comenzó a ser convocada como invitada y embajadora en eventos vinculados con las carreras de aventura.

El entrenamiento de Agustina Albertario con Maxi López

La nueva faceta de Agustina Albertario también la llevó a compartir un desafío particular con Maxi López. El exfutbolista la tuvo como parte de uno de los entrenamientos de El Anti 9, su reality, donde intenta recuperar su estado físico y acercarse a lo que alguna vez fue su mejor versión dentro de una cancha.

Maxi López utilizó la intensidad de los ejercicios de Agustina Albertario para bromear sobre una posible vuelta al fútbol; sin embargo, también reveló: “Entrenar con Agustina Albertario”. De esta manera, la exjugadora de Las Leonas también comenzó a mostrar su perfil como entrenadora y referente de preparación física, en una etapa en la que el deporte continúa siendo el eje de su vida, aunque con nuevos desafíos por fuera del seleccionado argentino.