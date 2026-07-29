Luciana Aymar y Fernando González están en pareja desde 2016. En estos diez años de amor consolidaron una familia junto a sus dos hijos, Félix, nacido en 2019, y Lupe, en 2021. Un año después del nacimiento de la menor, la pareja se casó por civil en diciembre de 2022 y, en marzo de 2023, celebró su boda con una gran fiesta en Chile. Desde entonces, llevan adelante una vida familiar que suelen compartir con sus seguidores a través de algunas postales en las redes sociales. En esta oportunidad, la ex capitana de Las Leonas decidió homenajear a su marido con un tierno álbum de fotos, donde repasó algunos de los momentos más especiales que vivieron juntos.

La tierna dedicatoria de Luciana Aymar a su marido Fernándo González

Este miércoles 29, Luciana Aymar sorprendió a sus casi 400 mil seguidores con un sentido álbum de fotos para homenajear al tenista chileno Fernando González, quien cumple 46 años. A través de una selección de imágenes que resume los momentos más importantes de la última década juntos, la comentarista deportiva le dedicó un emotivo mensaje a su esposo y padre de sus dos hijos.

Las postales que eligió Luciana Aymar para celebrar el cumpleaños del tenista Fernando González | Instagram

“Tuvimos la suerte de perseguir nuestros propios sueños, cada uno con mucha pasión y esfuerzo”, comenzó escribiendo. Luego, dejó de lado sus exitosas trayectorias deportivas para destacar el proyecto de vida que construyeron como familia: “Pero sin dudas, el sueño más lindo, el logro más grande, lo construimos juntos”. Para cerrar la publicación, le expresó todo el cariño que siente por él con una frase cargada de emoción: “Te amo, acá estamos festejándote como te merecés!!”.

Las fotos recorren distintas etapas de su historia de amor. Entre las postales aparecen viajes que realizaron cuando eran novios, el nacimiento de Félix y Lupe, jornadas vinculadas al tenis y diversas vacaciones en familia. De esta manera, Aymar abrió una ventana a la intimidad de su hogar y celebró el cumpleaños del deportista repasando algunos de los recuerdos más significativos que compartieron desde que comenzaron su relación.

Las postales que eligió Luciana Aymar para celebrar el cumpleaños del tenista Fernando González | Instagram

La respuesta de Fernando González a Luciana Aymar

En cuestión de minutos, la caja de comentarios se llenó de “me gusta” y comentarios saludando al cumpleañero. Sin embargo, el que más se destacó fue el de Fernándo González quien se mostró muy enamorado de Luciana Aymar. “Mi mayor orgullo”, expresó el chileno junto a dos emojis de corazones rojos.

Las postales que eligió Luciana Aymar para celebrar el cumpleaños del tenista Fernando González | Instagram

La historia de amor entre ambos deportistas comenzó una vez que los dos les pusieron punto final a sus exitosas carreras. Aunque ya se seguían en las redes sociales y se habían intercambiado mensajes tras sus respectivos retiros, el vínculo tomó otro rumbo cuando coincidieron en un torneo de tenis de Miami. En una entrevista con Caras, Luciana recordó cómo fue ese primer acercamiento. "Tenía mucha admiración por él como tenista. Lo seguía en los torneos. Nos cruzamos en diferentes Juegos Olímpicos, pero era un saludo de deportista a deportista".

No obstante, González rompió el hielo y tomó la iniciativa en uno de los momentos más importantes de su vida. “Los dos nos seguíamos por las redes sociales y cuando me retiré en 2014, él me mandó un mensaje privado felicitándome por la carrera que había hecho y que me deseaba lo mejor para el nuevo camino de mi vida. Yo había hecho lo mismo cuando él se retiró”, reveló.

La conferencista también contó que ese intercambio fue el punto de partida de una relación que se consolidó tiempo después. “Fue en el torneo de tenis que se juega en Miami donde nos dimos una oportunidad y comenzamos un proceso de conocimiento mutuo”, recordó. Su romance la llevó a tomar decisiones que la llevaron a cruzar la cordillera de Los Andes para comenzar a convivir y a formar un su gran proyecto como pareja. "Yo decidí venirme para acá es porque me estoy proyectando y me encantaría que fuera para siempre, pero pueden pasar muchas cosas en el camino. Las relaciones se construyen a diario”, dijo en aquel momento.

Casamiento de Luciana Aimar y Fernando González | Instagram

Hoy, a una década de aquel paso que los llevó de ser dos reconocidos deportistas a convertirse en una familia, Luciana Aymar eligió homenajear a Fernando González con un sentido y tierno álbum de fotos. A través de recuerdos que retratan algunos de los momentos más importantes de su historia de amor, la ex capitana de Las Leonas dejó en claro que, más allá de los logros que ambos alcanzaron en sus disciplinas, el proyecto que construyeron juntos sigue siendo el triunfo más importante de sus vidas.