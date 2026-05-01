Juliana Awada dio cátedra de cómo lucir una clásica malla enteriza

Juliana Awada no sigue las tendencias o los favoritos: ella los impone en cada temporada. Con un estilo de vida minimalista y conectado a la naturaleza, ella se busca nuevas actividades que le permiten redescubrir prendas, a pesar del clima en el que se encuentra. Es así como rompe con lo esperado en cada uno de sus posteos de Instagram. En las últimas horas, y con el comienzo del otoño e invierno, la empresaria dio cátedra de comodidad con la clásica malla enteriza y enamoró a todos.

La malla enteriza de Juliana Awada

La malla enteriza con la que Juliana Awada dio cátedra de comodidad y deporte

Juliana Awada es una de las empresarias y modelos más observadas por los expertos fashionistas. Ella demuestra su pasión por la moda, a través de su marca de ropa personal y las apuestas en tendencia que realiza. En todos sus viajes y aventuras, encuentra comodidad en el minimalismo y el estilo effortless, que le permite realizar diferentes actividades sin perder su elegancia. Sin embargo, en las últimas horas, mostró un nuevo deporte que agregó a las rutinas y dio cátedra con una apuesta clásica.

En sus historias de Instagram, compartió que, todas las mañanas, realiza natación para conectarse con la tranquilidad del agua y despertarse para arrancar el día. Es así como impuso la malla enteriza total black, clásica e ideal para realizar el deporte y marcar su figura natural. La misma tiene un escote redondo o tipo "scoop" y tirantes finos, estilo spaghetti straps, lo que le da un toque delicado y ligero. Finalmente, el corte high-cut le permite a sus piernas estar más libres para realizar su entrenamiento. Ella demostró que con una malla clásica se puede mantener elegante y sensual en su rutina.

La malla enteriza de Juliana Awada

El invierno, según Juliana Awada: abrigos de gamuza y colores oscuros

Juliana Awada comenzó a marcar los favoritos de la temporada de invierno, y enamoró a los expertos y a los usuarios con sus elecciones. Ella busca que cada uno encuentre su propia comodidad, para realizar diferentes actividades al aire libre, pero mantener lo chic de la moda.

Es así como, a través de Awada, su marca de ropa, se enfocó en los abrigos próximos a acercarse. En su mayoría, se detacaron las telas estilo gamuza, que brindan sobriedad a la prenda y protegen de las bajas temperaturas. Entre los colores más elegidos, la empresaria se identifica más con las tonalidades terrenales, y decidió mantener esta elección en la nueva temporada. Desde rojos, pasando por beige, hasta llegar al clásico marrón y negro, Juliana dio cátedra de lo que se verá para el futuro.

El invierno, según Juliana Awada

Los expertos fashionistas y usuarios no tardaron en destacar las elecciones de la empresaria, pero se sorprendieron al ver que ella misma también apostó por una prenda de la temporada del verano: la malla enteriza. Juliana Awada demostró que, con deportes y divertidas aventuras, los clásicos pueden verse de la mejor manera, apostando más a su función que a encontrarle una vuelta de tuerca diferencial entre los nuevos favoritos.

A.E