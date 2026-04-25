Así fue el cumpleaños de Pomi Baker, la mamá de Juliana Awada: festejo íntimo, rodeada de sus hijos y con Antonia Macri

Juliana Awada compartió en sus redes sociales una postal tan simple como significativa: el festejo íntimo por los 90 años de su mamá, Pomi Baker. Lejos de los grandes eventos, la celebración tuvo como eje el encuentro familiar, con un clima cálido y relajado que reflejó el estilo que caracteriza a la empresaria.

Pomi Baker y Juliana Awada

Así fue el cumpleaños de Pomi Baker, la mamá de Juliana Awada

A través de sus historias de Instagram, Juliana Awada compartió una tierna imagen del festejo. Allí se la pudo ver a Pomi Baker, sonriente y rodeada de afecto, acompañada por la diseñadora, su nieta Antonia Macri y su hijo Alejandro Awada, además del resto de su círculo más cercano. Todos reunidos frente a la torta de cumpleaños, con una mesa prolijamente armada y detalles simples pero elegantes, en sintonía con la estética minimalista que suele compartir la ex Primera Dama en sus redes.

La torta, protagonista indiscutida del momento familiar, siguió esa misma línea: de estilo clásico, con una decoración sobria y velas que marcaban el número 90, fue el centro de todas las miradas al momento del brindis. Sin estridencias, el festejo apostó a lo esencial: la unión, las risas compartidas y la emoción de celebrar una vida rodeada de hijos, nietos y afectos.

Así fue el cumpleaños de Pomi Baker

Este nuevo retrato familiar llega apenas horas después del especial saludo que Juliana Awada le dedicó públicamente a su mamá. "¡Feliz cumpleaños a la persona más fuerte, positiva, trabajadora, generosa y con alegría de vivir! Te amo mamá. 90 años", escribió la empresaria junto a una serie de postales que reflejan el vínculo cercano que mantienen. En esas imágenes también se la vio a la cumpleañera en su rol de abuela, compartiendo momentos con Valentina Barbier y Antonia, una faceta que Awada suele destacar con orgullo.

La relación entre Juliana Awada y Pomi Baker siempre fue muy estrecha. A lo largo de los años, la empresaria no solo la incluyó en distintos eventos y viajes, sino que también resaltó su influencia tanto en lo personal como en lo profesional. Con una historia ligada a la moda y una fuerte presencia familiar, Pomi logró construir un legado que hoy continúan sus hijos y nietos.

Juliana Awada y su mamá Pomi Baker

A diferencia del año pasado, cuando celebró en un exclusivo restaurante junto a sus cinco hijos, esta vez eligieron la intimidad del hogar para conmemorar una fecha tan especial. Un festejo puertas adentro, donde cada gesto y cada mirada confirmaron que, más allá de cualquier lujo, el verdadero protagonismo estuvo en el amor familiar.