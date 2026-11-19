A los 18 años, Uma Granata se mostró abierta a contar cómo está hoy el vínculo con sus padres. Segura y con total honestidad, la joven contó que estuvo distanciada del Ogro Fabbiani y también explicó por qué decidió llevar el apellido de su mamá, Amalia.

Uma, la hija de Amalia Granata y el Ogro Fabbiani, recordó las peleas mediáticas de sus padres

Uma, la hija de Amalia Granata y Cristian “el Ogro” Fabbiani, cumplió 18 años y comenzó una nueva etapa de su vida, con proyectos propios y un perfil reservado. Si bien creció en una familia que estuvo durante mucho tiempo en el centro de la escena mediática, la joven prefiere mantener cierta distancia de la exposición pública. Sin embargo, recientemente brindó una entrevista a Los profesionales de siempre (El Nueve), donde habló de su historia familiar y se animó a recordar algunos de los momentos más difíciles que atravesó durante su infancia.

Uno de los temas sobre los que profundizó fue el vínculo con su papá, con quien estuvo distanciada durante varios años. En ese sentido, contó: "Yo me reconcilié con él el año pasado, en febrero o marzo de 2025. Cuando hablábamos, había muchos choques, discutíamos bastante y no era nuestro momento. Además, justo estuvo la pandemia, o sea, era todo por llamada, no se podían hablar las cosas. Ahí es donde estuvimos alejados bastante tiempo".

Uma Granata junto a sus padres, Amalia Granata y el Ogro Fabbiani

Afortunadamente, las diferencias quedaron atrás y hoy atraviesan un presente distinto. "Después, por suerte, nos volvimos a unir. Ahora tenemos muy buena relación", aseguró Uma Granata, al describir cómo cambió el vínculo con el exfutbolista. Durante la nota, también se refirió a los enfrentamientos públicos que protagonizaron sus padres y que, durante años, ocuparon distintos espacios de la televisión y los medios de comunicación. Aunque era muy pequeña cuando comenzaron esas diferencias, reconoció que con el paso del tiempo tomó dimensión de lo que había sucedido.

Uma Granata

"Me dolió porque estás viendo a tu papá y a tu mamá pelearse. En su momento fue fuerte, pero por suerte con mi mamá lo pude hablar y me pidió disculpas", expresó con sinceridad. En ese sentido, explicó que tenía apenas tres o cuatro años cuando sus padres protagonizaban esos cruces mediáticos, por lo que inicialmente no comprendía del todo lo que ocurría. Sin embargo, a medida que fue creciendo y comenzó a utilizar internet, pudo conocer más detalles de aquella historia familiar. Al respecto, Uma Granata destacó que pudo conversar sobre lo sucedido con su mamá y que hoy mantiene un buen vínculo con ambos.

Por qué Uma lleva el apellido de Amalia Granata

Otro de los momentos de la charla llegó cuando le preguntaron por qué utiliza el apellido de su mamá en sus redes sociales. Lejos de esquivar el tema, Uma Granata explicó que la decisión estuvo relacionada con el enojo que sentía hacia su papá durante la infancia.

"En su momento estaba muy enojada con él. Pensamiento de nena chica: me pongo el apellido de mi mamá, que es lo que más me representaba en ese momento", recordó. Con el paso del tiempo, aquel sentimiento cambió, aunque el apellido permaneció como parte de su identidad pública. "Me quedó en todas mis redes sociales y me gusta también estéticamente", concluyó, entre risas.

Amalia y Uma Granata

El presente de Uma: su pasión por el hockey y una nueva etapa a los 18 años

Más allá de su historia familiar, Uma Granata construyó un camino propio alrededor del deporte. Desde muy chica desarrolló una profunda pasión por el hockey y encontró en esta disciplina uno de sus principales intereses. Durante 2025 vivió uno de los momentos más importantes de su recorrido deportivo al ingresar en la Primera División del club San Carlos. Un logro que llegó después de mucho esfuerzo y dedicación, especialmente porque tuvo que atravesar distintas lesiones que pusieron a prueba su resistencia física y mental. Lejos de abandonar, continuó trabajando para recuperarse y seguir adelante con sus objetivos.

Ese mismo año también marcó el cierre de otra etapa importante: Uma terminó el colegio secundario y comenzó a transitar una vida con mayor autonomía, nuevos desafíos y proyectos personales. A diferencia de la exposición que durante años acompañó a sus padres, la adolescente eligió mantener un perfil bajo.

Uma Granata

Así está hoy Uma, la hija de Amalia Granata y el Ogro Fabbiani, a los 18 años: terminó el secundario, se dedica al hockey, prefiere llevar una vida reservada y se encuentra en un gran momento con sus padres, a quienes pudo escuchar y perdonar por exponer sus conflictos frente a las cámaras.