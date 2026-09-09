La nueva vida de Uma, la hija de Amalia Granata: usa el apellido de su mamá, eligió su carrera y dio un paso gigante en el deporte

Uma, la hija de Amalia Granata y Cristián “Ogro” Fabbiani ha logrado dejar atrás las sombras mediáticas para forjar su propia identidad. Con 18 años, la joven ha sabido construir un camino diferente, marcado por su determinación y un perfil que combina discreción y talento en el deporte.

Uma, la hija de Amalia Granata usa el apellido de su madre y se destaca en el hockey

Uma, la hija de Amalia Granata y Cristián Fabbiani cumplió 18 años el pasado 23 de abril de 2026, en un momento clave de su vida, justo después de completar su secundaria y en plena etapa de transición hacia una nueva etapa profesional. Sin embargo, desde muy pequeña, la joven ya marcaba sus propias decisiones.

Amalia Granata junto a su hija Uma //Instagram

Una de las determinaciones más fuertes que tomó Uma antes de cumplir sus 18 años fue llevar el apellido de su madre en redes sociales. “Yo me siento más identificada con Granata. Entonces, preferí ponerme Uma Granata en Instagram”, expresó en una entrevista que dio en Socios del Espectáculo que se emitía por canal Trece cuando tenía solo 15 años.

También, la hija de Amalia Granata desarrollo a su corta edad una profunda pasión por el hockey y a lo largo del 2025, experimentó uno de los momentos más destacados de su carrera deportiva, al ingresar en la Primera División del club San Carlos. Sin embargo, su camino no estuvo exento de obstáculos; sufrió varias lesiones que pusieron a prueba su resistencia física y mental. Pero la joven nunca se rindió, y con esfuerzo y dedicación, logró superar esos obstáculos, demostrando que su carácter es tan fuerte como su pasión por el deporte.

Uma, la hija de Amalia Granata jugando al hockey//Instagram

Uma, la hija de Amalia Granata de tener un perfil bajo en las redes sociales a seguir periodismo

Más allá de su carrera deportiva, 2025 también fue un año de cambios personales. Uma hija de Amalia Granata concluyó su etapa escolar, marcando el cierre de un capítulo y el comienzo de una etapa más autónoma en su vida. La relación con su madre, Amalia, ha sido siempre cercana, pero en los últimos tiempos, La adolescente ha comenzado a fortalecer también su vínculo con su padre, Cristian Fabbiani, logrando una reconciliación que aporta estabilidad y alegría a su día a día.

Uma, la hija de Amalia Granata junto a su padre Cristián "Ogro" Fabbiani//Instagram

A diferencia de la exposición pública que rodeó a sus padres, Uma ha preferido mantener un perfil bajo. Sus apariciones en medios se concentran en temas relacionados con el deporte, su familia, sus viajes y algunos aspectos de su rutina cotidiana. Sin embargo, en el ámbito profesional, ya comienza a vislumbrarse un interés en unir sus dos grandes pasiones: el deporte y la comunicación.

En este sentido, el Ogro Fabbiani fue quien dejó ver un poco más del presente de su hija en el camino de los medios, ya que, en uno de sus posteos, el director técnico del FK Vardar Skopje escribió “Se vienen cosas lindas en tu carrera como periodista y en tu deporte que tanto amas”.

Uma, la hija de Amalia Granata//Instagram

De esa manera, Uma, la hija de Amalia Granata, está construyendo su camino con muchos proyectos por delante. Parte de esas decisiones, fue obra de su madre quien en varias oportunidades destacó la crianza libre que tiene la joven para seguir sus propios sueños en la vida.