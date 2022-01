Luego de festejar Año Nuevo, donde Bella, Charis y Francesca estuvieron con su padre, Matías Defederico, Cinthia Fernández aseguró que tuvo que ir a buscar a sus hijas a la casa de su exmarido, en pleno 2022. Como no podía ser de otra manera él decidió descargarse y lo hizo con todo..

A través de un descargo que publicó en Instagram Stories, Defederico le respondió a Cinthia, quien había asegurado que debió ir en busca de las nenas porque “mis hijas no aparecían y me llegaban videos de él tomando”.

Impactante descargo de Matías Defederico tras las acusaciones de Cinthia Fernández en Año Nuevo.

“No entiendo aún ya pasados 4 años de separarme la cizaña, el odio y el rencor que maneja CF contra mí”, comenzó escribiendo y no paró.

“Cuando nos separamos por los cuernos que ella me metió con su compañero (Pasti) de obra en Stravaganza. Realmente no puedo vivir en paz. No puede ser que se maneje con total impunidad en la TV una mujer así y pueda decir lo que se le cante”.

“Realmente es un calvario mi vida todos los días de mi vida. No se lo deseo a ningún hombre ni a ninguna mujer”, cerró Defederico, enojado y triste.

El descargo de Matías Defederico.

Cinthia Fernández aseguró que tuvo que ir a buscar a sus hijas en pleno Año Nuevo porque Defederico no le respondía el teléfono

Cinthia Fernández vivió un tenso comienzo de 2022, según ella misma contó desde sus historias de Instagram. La ex angelita tuvo que ir a buscar a sus tres hijas en medio de los festejos por Año nuevo en la casa del padre de Matías Defederico, ya que, otra vez, según ella, no le respondía y se preocupó.

“¿Quién se quedó con mamá, que está babosa?”, señaló Cinthia desde sus historias y luego apuntó en una imagen junto a su madre: “Estuvo ayer hasta la madrugada por teléfono ayudando con una situación que me quiso arruinar la noche y no pudo”.

Ante la consulta de sus seguidores de qué había pasado, Cinthia Fernández contó: “La gente que pretende manejar alcoholizada, y la incomunicación con mis hijas. Se ve que ni en fin de año mi abogado tiene paz. Tuve que ir a buscarlas a ver si todo estaba bien", cerró.

Cinthia Fernández aseguró que tuvo que ir a buscar a sus hijas en pleno Año Nuevo porque Defederico no le respondía el teléfono.



