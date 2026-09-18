María Susini compartió las mejores fotos de sus vacaciones en Bali: “Paisaje soñado”

El último año de María Susini estuvo marcado por una intensa actividad profesional, compromisos comerciales y una agenda sumamente demandante en los medios de comunicación. En medio de un año de cambios personales, tras confirmarse su separación de Facundo Arana a principios de 2026, decidió que era el momento ideal para hacer una pausa necesaria en su rutina diaria. Por este motivo, durante las últimas semanas, apostó de lleno por el relax absoluto en los paradisíacos destinos de Indonesia. A través de su cuenta de Instagram, la modelo deslumbró a sus millones de seguidores al compartir postales únicas junto a la mejor compañía, rodeada de un entorno natural idílico.

Las vacaciones de María Susini en Bali, Indonesia

La maravillosa escapada de María Susini junto a sus hijos a Bali, Indonesia, se convirtió en el foco de atención de las redes sociales. La propia modelo lo caracterizó como el "paraíso", y su itinerario estuvo fuertemente marcado por la espiritualidad, el profundo contacto con la naturaleza exuberante y la aventura deportiva . Entre las principales actividades compartidas por la familia, se destacaron las intensas jornadas de surf en la playa Dreamland Beach, un sitio reconocido mundialmente por sus imponentes olas y espectaculares acantilados. Asimismo, la travesía incluyó enriquecedoras visitas culturales a los santuarios más icónicos de la región, tales como el emblemático Templo de Uluwatu, situado de manera imponente sobre un precipicio de setenta metros frente al inmenso Océano Índico, donde disfrutaron de atardeceres mágicos.

La última y más reciente actualización que la conductora subió a sus redes sociales terminó por cautivar por completo a su comunidad virtual con postales de ensueño. Entre tranquilidad en el quiebre de una cascada imponente y rodeada de aguas cristalinas, joyería con un gran dije artesanal, edificación tradicional con techos de paja y una emblemática estatua de una deidad balinesa adornada con flores locales, la modelo apostó con todo a una escapada familiar y se introdujo de lleno en la cultura y las posibilidades que le brindó Bali. De esta manera, llevó su estilo de vida aventurero y sus ganas por pasar el tiempo junto a sus hijos a los "paisajes soñados" de Indonesia.

Las vacaciones de María Susini en Bali, Indonesia

Paisajes de lujo y compañía especial: los hijos de María Susini acompañaron en el viaje

El viaje de María Susini a Indonesia no hubiese estado completo sin la presencia fundamental de sus tres hijos: India, Yaco y Moro Arana . A lo largo de esta inolvidable travesía familiar, los adolescentes compartieron momentos de íntima complicidad y diversión en los rincones más exclusivos del hotel, consolidando su fuerte unión fraternal. En los espacios comunes del lujoso hospedaje, aprovecharon para relajarse y disfrutar del tiempo libre de una manera muy cercana. Mientras la mayor de los hermanos apostaba por perfeccionar su pasión compartida en surf, los mellizos se turnaban para disputar intensas e ingeniosas partidas en un clásico tablero de ajedrez de madera, haciendo que las risas y las charlas compartidas se volvieran en el sonido de fondo de las tardes balinesas.

Paisajes de lujo y compañía especial: los hijos de María Susini acompañaron en el viaje

En un amplio y moderno living con un imponente sillón color terracota, se observa a los jóvenes en plena distensión: uno de los varones concentrado en mover sus piezas sobre el tablero, mientras su hermano, vestido con una impecable camisa blanca, analiza con atención una revista de paisajes locales recostado cómodamente entre almohadones. De esta manera, la conductora introdujo a sus hijos en su escapada relajante, compartiendo anécdotas en un ambiente rodeado de plantas tropicales de un verde profundo. La verdadera esencia de las vacaciones fue un equilibrio perfecto entre la sofisticación de un entorno paradisíaco y la simple calidez del amor familiar.

Paisajes de lujo y compañía especial: los hijos de María Susini acompañaron en el viaje

Los usuarios de las redes sociales no tardaron en comentar todas las postales que compartió María Susini, y pudieron ser parte de un viaje familiar y relajante por las playas de Bali, Indonesia. La modelo dejó en claro que busca despedir el año de la mejor manera posible, compartiendo momentos de complicidad con sus hijos, India, Yaco y Moro.

A.E