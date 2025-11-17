Pampita superó la dura sanción que le habían impuesto y se defendió de las acusaciones: "Era para mayores de 18 años”

Este lunes 17 de noviembre, después de un año, Carolina “Pampita” Ardohain pudo realizar un vivo en su cuenta personal de Instagram tras una grave acusación en su contra. En este marco, la modelo se mostró muy entusiasmada por poder volver a tener contacto directo con sus seguidores tras el cese de la sanción que recayó sobre ella y que la mantuvo angustiada todo este tiempo.

Pampita brindó detalles de su cancelación

El pasado 8 de octubre de 2024, la justicia acusó a 14 famosos entre actores, músicos, influencers y streamers quienes fueron acusados de promociones ilegales de casinos virtuales. Sin embargo, pese a que el nombre de Pampita no resonó entre los señalados en la causa, varios usuarios denunciaron su cuenta personal de Instagram por promocionar este sistema de juegos en línea, por lo que estuvo inhabilitada para utilizar la opción de realizar transmisiones en vivo.

Al parecer, tras haber pasado un mes de la cancelación, esta mañana la top model prendió la cámara de su teléfono celular y le habló en vivo a sus más de 8,3 millones de seguidores y celebró volver a tener contacto con ellos a través de ese medio. Ante esto, reconoció: “Me habían suspendido hacer vicios por promocionar casinos”, no obstante, destacó con firmeza: "No eran ilegales y eran para mayores de 18 años”. Sus fanáticos celebraron esta aparición pública y elogiaron a la fashionista con comentarios acerca de su belleza y de su outfit para el programa de streaming.

Pampita se alejó del escándalo entre la China y Benjamín Vicuña

Mientras Eugenia “China” Suárez se confesaba en el programa de Moria Casán y lapidaba a Benjamín Vicuña, Pampita se hizo presente en los estudios de Olga para ser entrevistada en Sería Increíble. La conductora habló de su primer trabajo en Buenos Aires y de cómo alternó la finalización de sus estudios secundarios con el trabajo como promotora.

También, recordó una divertida anécdota con el cantante Luis Miguel, del cual es fanática: "Me invitó muchas veces a comer y le dije que no. Yo no quería verlo y que digan que había pasado algo". Alejada por completo de lo que sucedía en la televisión de aire con las declaraciones de la actriz, se la vio muy fresca y distendida disfrutando de la charla con Damián Betular y el equipo de Fer Dente. En esta línea, evitó hacer referencia al tema de actualidad que despierta pasiones entre los que son Team Wanda y los que son Team China.

Una vez más, Pampita afrontó las adversidades que se le presentan en la vida con una sonrisa desligándose de responsabilidades penales por realizar una actividad que, a su criterio, no presentaba irregularidades. Ahora, con la mirada más atenta y alejada de los conflictos con las políticas de las redes sociales, la fashionista sigue consolidándose en los medios, escapándose de los escándalos y las difamaciones.

