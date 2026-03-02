María Susini mostró cómo se hizo un tatuaje ella misma

Este 2026 comenzó distinto para María Susini. En enero pasado, Facundo Arana confirmó la separación de la pareja, tras casi dos décadas de amor, luego de una serie de rumores que indicaban que la pareja atravesaba un complicado momento. Desde entonces, han mostrado sus caminos por separado, aunque el actor indicó que no perdía la esperanza de reconstruir su vínculo; sin embargo eso aún no ocurrió.

En este escenario, la modelo se muestra en redes sociales realizando diversas actividades, lejos de Facundo Arana, y recientemente sorprendió al mostrar una faceta desconocida: su aspiración de ser tatuadora. María se realizó un diseño ella misma en sus inicio en el área.

María Susini, la tatuadora

María Susini fue una de las modelos más reconocidas de los años 2000, fue en el auge de su carrera que encontró al amor al lado de Facundo Arana, quien era el galán de las telenovelas del momento. La pareja confirmó su romance en los medios y poco tiempo después anunciaron la llegada de su primera hija en cómun, y posteriormente tuvieron dos hijos más.

Desde entonces, la pareja mantuvo un gran hermetismo respecto a su vida familiar y personal. María tomó cierta distancia del modelaje y a fue a través de redes sociales donde mostraba algunos aspectos de su vida. Actualmente, tras su separación continúa utilizando la virtualidad para compartir algunos de los momentos que vive, sin realizar ningún tipo de declaración sobre su vida privada.

Pero si muestra las nuevas actividades con las que apuesta al aprendizaje en su vida. En esta caso, la modelo sorprendió con un video en el que muestra cómo incia sus pasos como tatuadora. "Clases de tatto con el número 1”, escribió Susini junto a un clip en donde se la ve en una camilla, tomando una maquina de tatuar y procede a realizar las pasos correspondientes en la zona de su tobillo.

“Mirá que practico conmigo para tatuarte a vos”, se la escucha decir a la modelo a su profesor, con quien muestra una complicidad alegre. Con la supervisión del profesional, María realiza su primer diseño, decidiendo practicar sobre su piel. Por supuesto, que bromeó al respecto sobre que próximamente daría turnos de tatuajes para que ella sea quien haga los diseños a otras personas.

De esta forma, María Susini mostró cómo apuesta a realizar diversas actividades, sin hablar de su vida privada ni mencionar cómo sigue su vínculo con Facundo Arana. Lo cierto es que se puesta alegre en redes sociales.