María Susini, lejos de Facundo Arana: su nueva vida rodeada de caballos

María Susini siempre manifestó su amor por los animales y la naturaleza, sin embargo, ahora la modelo eligió revelar otra de sus grandes pasiones: los caballos. Y es que, tras confirmar su separación de Facundo Arana, padres de sus tres hijos, María sorprendió a todos al compartir en su perfil de Instagram imágenes con un mensaje muy especial.

“Rodeada de animales, así es como se pasa un buen día”, escribió María junto a un caballo blanco.

En la primera publicación, María aparece acariciando y besando al equino sobre la arena, ataviada con un vestido blanco, corto y ceñido al cuerpo, y con sus pies descalzos.

Lejos de Arana, Susini se vuelca a la práctica de acrobacias sobre caballos.

Cómo es el volteo ecuestre, la actividad que elige María Susini

Tan solo un día después, que coincidió con el Día de los Enamorados, la actriz volvió al encuentro con el animal, pero esta vez para realizar una clase de acrobacias sobre el lomo del caballo. Acompañó la serie de imágenes con emojis de arcoíris y caritas felices y arrobando tanto a su instructora de volteo ecuestre como a su ex, Arana.

Susini demostró su gran destreza sobre el lomo de un caballo.

En una de las fotos, María Susini se animó a pararse literalmente sobre el animal, manteniéndose en equilibrio con los brazos extendidos, con el mar de fondo. En otra toma, se la observó haciendo plancha, apoyada de los estribos de la montura y estirando el cuerpo a lo largo del lomo del caballo.

Según trascendió, la modelo planificaría instalarse en Mar del Plata tras su separación de Facundo Arana.

En medio de rumores sobre su futuro, María Susini comenzó un proceso de replanteos que la llevó a considerar un cambio de ciudad.

Han sido tiempos de cambio para María Susini. Su separación sorprendió a todos, pero, según Ángel de Brito, la pareja llevaba mucho tiempo en crisis y la decisión de terminar su vínculo con Facundo Arana no fue algo espontáneo, sino que llevó un proceso y se mostró como el cierre de una etapa prolongada que ella llevó en la reserva más absoluta.

María Susini.

En la misma línea, Laura Ubfal habló del futuro de María Susini y los cambios que estaría pensando para su vida. La periodista dijo que la actriz y modelo estaría evaluando radicarse definitivamente en Mar del Plata, lejos del hogar que habían formado con Facundo Arana.