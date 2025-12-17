Indiana Cubero presentó a su nuevo novio: jugador de Vélez Sarsfield, promesa del futbol argentino y con destino europeo

Indiana Cubero presentó a su nuevo novio, jugador de Vélez Sarsfield, promesa del fútbol argentino y con destino europeo. En las últimas horas, la noticia se dio a conocer en un contexto sencillo, mostrando un vínculo que comienza a tomar forma y que la coloca nuevamente en el centro de la mirada pública.

Indiana Cubero confirmó el inicio de su relación con un futbolista de Vélez Sarsfield

Indiana Cubero dio a conocer su relación con Thiago Silvero, futbolista de Vélez Sarsfield considerado una promesa del fútbol argentino y con futuro europeo. La confirmación de su relación se convirtió en un momento destacado de su vida personal. La pareja aparece como protagonista de una historia que recién comienza y que despierta atención de sus seguidores.

Indiana Cubero

La hija mayor de Fabián Cubero y Nicole Neumann decidió dar un paso importante en su vida personal al presentar públicamente a su pareja. Con apenas 19 años, el jugador se perfila como una de las figuras emergentes del club de Liniers. Su carrera está en pleno desarrollo y los especialistas lo ven con posibilidades de dar el salto al fútbol del viejo continente en los próximos años.

El joven de 19 años se caracteriza por su capacidad para adaptarse a distintos esquemas tácticos, lo que le permite ser una opción versátil dentro del plantel. Su talento lo posiciona como un futbolista con proyección, capaz de responder a las exigencias del fútbol argentino y de captar la atención de clubes internacionales. La combinación de técnica, velocidad y visión lo convierte en un perfil atractivo.

Thiago Silvero

Cabe destacar que el defensor inició su recorrido en las inferiores de Vélez, donde rápidamente se destacó por su técnica y visión de juego. Su desempeño en las categorías juveniles lo llevó a ser considerado una pieza clave dentro de los grupos formativos. Su compromiso y el trabajo constante marcaron su evolución, abriéndole paso en el primer equipo y en las divisiones menores de la selección argentina.

Thiago Silvero

Indiana Cubero dio a conocer el inicio de su relación con Thiago Silvero

La confirmación del romance generó interés tanto en el mundo del espectáculo como en el deportivo. Indiana Cubero y Thiago Silvero aparecen como una pareja joven que inicia un camino compartido. Sin embargo, la presentación de su relación se dio de manera simple, sin grandes anuncios.

En las últimas horas, la joven eligió dar a conocer su relación con una imagen sencilla pero significativa. En la foto se la ve junto al defensor compartiendo una cena, gesto que bastó para confirmar lo que hasta entonces eran rumores. El propio jugador acompañó la publicación con un mensaje que reflejó el inicio de esta etapa: “El comienzo de algo muy lindo. Te amo mi compañera”.

Indiana Cubero

Indiana Cubero presentó a su nuevo novio un jugador de Vélez Sarsfield, promesa del fútbol argentino y con destino europeo. La relación con Thiago Silvero se suma a su vida personal, mientras que la carrera deportiva del joven continúa proyectándose hacia el futuro.

VDV