Así fue el mega cumpleaños de 15 de Constantino López, el hijo de Wanda Nara y Maxi López: pool party al estilo Bresh

Este próximo 18 de diciembre, Constantino, el segundo hijo de Maxi López y Wanda Nara cumple 15 años y, al igual que su hermanita Isabella, el adolescente comenzó antes las celebraciones. Todos los detalles fueron compartidos por la conductora de MasterChef Celebrity en sus redes sociales, donde mostró cómo los chicos disfrutaron de la pool party al estilo Bresh.

La megafiesta de Coqui que organizó Wanda Nara

Para Wanda Nara cada cumpleaños de sus hijos es un motivo de festejo y celebración. Es por esta razón que, fiel a su estilo ostentoso, llevó a cabo un imponente evento en su mansión de Santa Bárbara donde los amigos, las risas, la familia y la diversión se hicieron presentes. A través de su cuenta personal de Instagram, la empresaria posteó pormenores del cumpleaños de Constantino, el adolescente que el próximo jueves 18 cumple 15 años. "Post full día de grabación - modo mami", escribió junto a una imagen de un trago que, en cuyo fondo, se podía ver parte de la decoración.

Cumpleaños de Constantino, hijo de Wanda Nara | Instagram

El evento fue pensado para grandes y chicos, es por este motivo que contrató un servicio de candy bar para degustar a sus invitados con postres, algodón de azúcar y pochoclos. Tampoco faltó el servicio de catering cargado de alimentos saludables y una barra de bebidas pensada para todas las edades.

Además, para la cena, ella misma se encargó de repartir uno por uno los clásicos patys a la parrilla y para el postre, todos disfrutaron de helados. En este marco, Maru Botana sorprendió a la familia de la mayor de las hermanas Nara con una imponente tarta frutal que, como era de esperarse, agradeció mediante una mención. Como broche de oro, la imponente torta de cumpleaños de dos pisos inspirada en Club Atlético Excursionistas, se robó todas las miradas.

Cumpleaños de Constantino, hijo de Wanda Nara | Instagram

Wanda Nara pensó una fiesta bien adolescente

Teniendo en cuenta que Constantino está ingresando a una etapa de la vida donde los amigos ocupan un rol central, Wanda Nara decidió llevar a cabo un festejo al estilo Bresh. Su casa, epicentro de la celebración, se vistió de fiesta: luces led, cabina de DJ, osos gigantes y una pileta preparada para ser disfrutada a lo grande por más de veinte jóvenes. "Un martes cualquiera", fue la frase que utilizó para englobar el frenesí de los chicos al asistir a la Bresh de Coqui.

Si bien Maxi López fue uno de los grandes ausentes debido a que se encuentra en Suiza a punto de ser papá, en las imágenes se puede apreciar la presencia de Nora Colosimo, mamá de Wanda, junto a Malaika y Vigo, hijos de Zaira Nara. Además, contó con la presencia de Martín Migueles, quien acompaña a la presentadora de Telefe tanto en exposiciones públicas como en la organización de dinámicas familiares, siendo para ella un sostén indispensable.

Cumpleaños de Constantino, hijo de Wanda Nara | Instagram

De esta manera, Wanda Nara volvió a demostrar que, pese a su ajetreada agenda, combina a la perfección su faceta profesional con su rol de madre. Orgullosa de los resultados, no duda en abrir las puertas de su hogar para que sus seguidores -y curiosos también- vean los detalles más íntimos de un festejo a puras risas y diversión que, sin dudas, estuvieron garantizadas.

NB