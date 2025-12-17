Wanda Nara supo ganarse su lugar en la conducción, dejando al descubierto su gran personalidad frente a cámara. Pese a las críticas que recibe, brilla y es con su espontaneidad que logra sacar sonrisas entre sus compañeros y televidentes. Y por supuesto que en MasterChef Celebrity (Telefe) encontró el lugar ideal para dejarse llevar y la noche del martes 16 de diciembre sorprendió a todos al demostrar un gran talento que había resguardado públicamente, hasta ahora.

Wanda Nara, la gimnasta de MasterChef Celebrity

Cada noche, en MasterChef Celebrity, los participantes se enfrentan a nuevos desafíos culinarios que determinan su permanencia en la competencia. Pero la instancia de tensión no deja por fuera los momentos de risa y humor que se generan entre los participantes y la conductora, Wanda Nara. Y este martes no fue la excepción.

Los competidores debían formar duplas y demostrar diversas destrezas físicas ante el jurado, con elementos diversos como aros de gimnastas o cintas, lo que le otorgaba puntajes y esto les daba acceso a un beneficio al momento de realizar sus preparaciones gastronómicas.

Quienes tuvieron la performance que más halagos se llevó fueron Marixa Balli y el China Leunis, quienes le pusieron ritmo a la noche, con un gran cierre de la bailarina quien mostró su elasticidad terminando su presentación con un split en el suelo, una prueba conocida popularmente como apertura de 180°. Aunque se trató de un cierre inesperado, la sorpresa la terminó por dar Wanda Nara.

Es que la conductora encontró el momento oportuno para demostrar que ella también tiene la flexibilidad para realizar el truco de gimnasia artística. Sin mediar palabra, Wanda Nara terminó en el suelo y dejó sin palabras al jurado, mientras los aplausos y risas llenaron el estudio. El puntaje de Donato de Santis, Damián Betular, y Germán Martitegui fue unánime: 10 para la conductora. Lo cierto es que la empresaria ya había hablado de sus actividades físicas durante la niñez, siendo una destacada deportista en su momento.

Mientras las risas se extendían, fue Maxi López quien tomó la palabra: “Me sorprendió. Me sorprendió”. Ian Lucas no dudó en acotar ante la declaración de su compañero: “Buenos recuerdos”. Una vez más, Wanda Nara se llevó todos los aplausos por su espontaneidad, uno de los rasgos con el que conquista cada noche en la pantalla.