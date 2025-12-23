Rulo Schijman habló de su separación de Gabriela Sari: "Es la ruptura de una familia"

Tras meses de silencio y discreción, “Rulo” Schijman habló públicamente sobre la separación de Gabriela Sari, tras una relación de más de una década que marcó su vida personal y familiar. En la entrevista,el periodista reveló cómo vive este proceso y cuáles son las claves para transitarlo con respeto y responsabilidad, especialmente por el bienestar de su hija.

Rulo Schijman habló por primera vez en profundidad sobre el final de su relación de 11 años

La ruptura, que se hizo pública en abril de este año, fue comunicada por ambos protagonistas con una postura que generó sorpresa en el mundo del espectáculo: el acuerdo mutuo de evitar polémicas y preservar la intimidad familiar. En el programa Puro Show (El Trece), Schijman aseguró que, a pesar del dolor que conlleva el final de una relación tan larga, “es parte de la vida” y debe gestionarse con madurez emocional.

“Es doloroso”, dijo Rulo al ser consultado directamente sobre cómo se siente tras 11 años junto a Gabriela. Hacer frente a la ruptura no solo implica aceptar el fin de un vínculo amoroso, sino también reorganizar la convivencia que tenían como familia. “No solamente lo personal con Gaby, es la ruptura de una familia, con una nena y todo lo que eso implica”, reflexionó, apuntando al impacto profundo que estas decisiones tienen cuando hay hijos de por medio.

Rulo Schijman y Gabriela Sari, padres de Donna

Pese a la carga emocional, Schijman destacó que ambos optaron por un camino de respeto y colaboración. Contrariamente a lo que suele observarse en separaciones de figuras públicas —donde los conflictos y la exposición mediática suelen tomar protagonismo—, tanto él como Sari prefirieron manejar las cosas con discreción y sin alimentar rumores o escándalos.

Uno de los aspectos más valorados por Schijman es la forma en que ambos continúan compartiendo responsabilidades parentales. Sobre su vínculo con Gabriela como padres, contó que mantienen “muy buen diálogo” y que la comunicación es constante, lo que facilita la organización de la vida familiar. La actriz, por ejemplo, está realizando una temporada en Mar del Plata con una obra de teatro, y Rulo enfatizó que su apoyo es total: “Ni me cuentes más. Te apoyo completamente con el viaje, como sea”.

Esta actitud colaborativa también se refleja en la planificación de las fiestas y el verano. Según relató, se repartieron los días de convivencia con su hija Donna de manera equitativa, permitiendo que cada uno pueda disfrutar de momentos de descanso y tiempo de calidad con la niña. La decisión de priorizar la tranquilidad de la menor y mantener una relación amistosa fuera de la escena mediática fue señalada por Schijman como algo que ambos valoran profundamente. Lejos de alimentar versiones o especulaciones, prefieren centrarse en lo que consideran realmente importante: la crianza conjunta y la estabilidad emocional de su hija.

Así está hoy Donna, la hija de Gabriela Sari y Rulo Schijman

El relato del periodista dejó en claro que, aunque una separación de más de diez años pueda resultar especialmente difícil, manejarla con respeto y comunicación ha marcado la diferencia. “Cuando uno entiende que es lo mejor para todos, lo tomás con cierta responsabilidad”, afirmó, reflejando una postura madura frente a uno de los momentos más complejos de su vida personal.

En un contexto donde las rupturas de parejas mediáticas suelen saturar las redes y los titulares con especulaciones y conflictos, la postura de Schijman y Sari destaca por su enfoque tranquilo y respetuoso. Su testimonio no solo aporta una mirada humana sobre el fin de una relación, sino también una reflexión sobre cómo enfrentar los cambios familiares desde la empatía y el diálogo.

BR