Ian Lucas rompió el silencio sobre el romance con Evangelina Anderson y un gesto desató más dudas: "Estás mintiendo, gracias"

En medio de los rumores de romance con Evangelina Anderson, Ian Lucas rompió el silencio sobre el supuesto noviazgo. El influencer fue abordado por Kennys Palacios en la grabación de MasterChef Celebrity (Telefe) y negó estar en pareja, aunque un gesto suyo sembró todavía más dudas. Incluso, el estilista lo acusó de mentiroso.

Ian Lucas rompió el silencio sobre el romance con Evangelina Anderson y un gesto desató más dudas

Los rumores que vinculan sentimentalmente a Ian Lucas con Evangelina Anderson mantienen expectantes a los seguidores de MasterChef Celebrity. Luego de que en A la tarde (América TV) dieran por confirmado el noviazgo, el influencer decidió hablar y aclarar en qué situación está realmente con la modelo.

Durante una pausa en las grabaciones del reality culinario, fue sorprendido por Kennys Palacios, quien sin filtro le lanzó: "No sé si estuviste viendo los medios o las redes, pero yo te informo que Ian estaría conociendo a una compañera". Entre risas, el participante de MasterChef Celebrity respondió: "No estaba enterado".

Sin embargo, el joven de 26 años no esquivó el tema: "Yo te dije que no te iba a mentir nunca. Ahora vos me dijiste ‘estás conociendo a una compañera’, y conocer es una palabra muy…". Antes de que terminara, el estilista lo interrumpió: "Conocer más íntimamente, porque ya la conocés acá en MasterChef, en las cocinas. Y antes de que te agarren las cámaras afuera, prefiero agarrarte yo".

Ian Lucas y Evangelina Anderson

"Si hay alguna noticia o algo, te la digo a vos primero. Estoy soltero y no estoy saliendo con nadie", afirmó el influencer en el video que rápidamente se viralizó en Instagram. Pero Kennys redobló la apuesta: "¿Seguro?", a lo que el youtuber insistió: "Segurísimo. Cuando esté saliendo con alguien, te lo voy a contar".

Ian Lucas

Aun así, su actitud generó sospechas. A pesar de declararse soltero, Ian Lucas no pudo evitar las risas y el evidente nerviosismo cuando Kennys Palacios mencionó que lo había visto revisando el teléfono justo antes de grabar. Ese gesto dio pie a una respuesta picante del estilista: "Listo, me estás mintiendo, gracias".