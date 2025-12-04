En medio de los rumores de romance, la publicación de Evangelina Anderson que la acerca aún más a Ian Lucas

Evangelina Anderson compartió una nueva publicación que volvió a vincularla con Ian Lucas en medio de los rumores de romance. La modelo y el cantante coincidieron en un contexto que generó comentarios y sumó un capítulo más a la relación cercana que mantienen. La escena, marcada por la complicidad entre los protagonistas, reforzó la atención del público.

Evangelina Anderson dejó al descubierto la complicidad que mantiene con Ian Lucas

Evangelina Anderson apareció junto a Ian Lucas en una situación que reforzó las versiones sobre su vínculo. La coincidencia se dio en el marco de la grabación de MasterChef Celebrity y volvió a poner en primer plano la relación que los une desde hace semanas. La publicación, que mostró a ambos compartiendo momentos con otro participante, aportó una nueva señal de cercanía.

Ian Lucas y Evangelina Anderson

En las últimas horas, la reconocida modelo volvió a captar la atención de sus seguidores con una serie de historias compartidas en su cuenta de Instagram. En los posteos se la podía ver dentro de un auto junto al Turco Husaín mientras se dirigían a la grabación de MasterChef Celebrity, uno de los programas más comentados de la temporada.

Mientras el exfutbolista se quejaba de que estaban llegando tarde, se escuchó la voz de un joven que rápidamente fue asociada por los fanáticos de Evangelina Anderson como la de Ian Lucas, otro de los participantes del reality de cocina. Cabe destacar que en las últimas semanas crecieron los rumores de romance entre ambos.

La incertidumbre de los seguidores de la influencer no pasó desapercibida y alimentó nuevamente las especulaciones sobre un posible vínculo. Desde hace semanas, ambos son relacionados, aunque en reiteradas ocasiones dejaron en claro que mantienen una buena amistad y que se llevan muy bien.

La foto que confirmó la cercanía entre Evangelina Anderson y Ian Lucas

En uno de los videos compartidos en su cuenta de Instagram, Evangelina Anderson escribió: “Cómo me gusta molestar al pitufo gruñón”, en referencia al Turco Husaín. La modelo se mostró divertida mientras lo molestaba por su rechazo a las rancheras mexicanas, generando un momento distendido mientras se dirigían a grabar el programa.

Turco Husaín, Ian Lucas y Evangelina Anderson

Momentos después, la influencer publicó una nueva historia en la que se la veía junto al futbolista y a Ian Lucas. La imagen dejó en claro que los tres compartían el traslado hacia el set de grabación, lo que aumentó las especulaciones de los seguidores sobre la cercanía entre la modelo y el joven cantante.

Aunque tanto Evangelina Anderson como Ian Lucas negaron en varias oportunidades que exista un romance, la coincidencia en distintos momentos públicos y privados sigue generando comentarios entre sus fanáticos. La publicación reforzó la percepción de que ambos mantienen una relación cercana.

Ian Lucas y Evangelina Anderson

Evangelina Anderson e Ian Lucas volvieron a quedar vinculados en medio de los rumores de romance, a partir de la publicación que los mostró compartiendo un nuevo momento juntos. El cruce reflejado en las imágenes sumó otra escena a la relación cercana que mantienen, consolidando la atención que despiertan cada vez que aparecen en situaciones compartidas.

VDV