Revelan la estrategia de la producción de MasterChef Celebrity para exponer el romance de Ian Lucas y Evangelina Anderson

Los rumores de romance entre Ian Lucas y Evangelina Anderson suenan cada vez más fuertes. Si bien ambos negaron tener una relación y aseguraron que solo son amigos, en las últimas horas se filtró la supuesta estrategia de la producción de MasterChef Celebrity (Telefe) para exponer su vínculo.

Desde hace semanas, que Ian Lucas y Evangelina Anderson enfrentan rumores de romance. Aunque la modelo y el influencer afirmaron que son "solo amigos" con el correr de los días su complicidad en MasterChef Celebrity generó cada vez más dudas.

Evangelina Anderson junto a Ian Lucas en MasterChef Celebrity

Este miércoles 3 de diciembre, Luis Bremer aseguró en A la tarde (América TV) cuál es la estrategia de la producción del programa para exponer su vínculo. "Último momento. MasterChef está planeando que cocinen como dupla en un nuevo desafío. Casualmente, cocinarían juntos", reveló el periodista.

De esta manera, se repetiría la dinámica que se viene realizando en las últimas semanas, donde mediante juegos o por preferencias de Wanda Nara se forman duplas en el reality de cocina. Sin embargo, esta vez tendría como fin demostrar cómo se llevan Ian Lucas y Evangelina Anderson al cocinar juntos.

Qué dijo Ian Lucas cuando le preguntaron por Evangelina Anderson

Tras ser abordado por el movilero de A la tarde, Ian Lucas salió a aclarar cómo es su relación con Evangelina Anderson y la sugerencia que ella le hizo para despejar dudas sobre el supuesto romance.

"Eva es divina, nos llevamos increíble, así que… es un grupo súper unido", sostuvo el influencer cuando le consultaron por su compañera de MasterChef Celebrity. Sin embargo, sembró nuevas dudas después de que Oliver Quiroz le preguntara si le molestaba que lo vincularan a ella: "No, la verdad no nos molesta. Bueno, a mí por lo menos no me molesta porque me están vinculando con la mujer más hermosa del país".

Por último, aclaró que Evangelina Anderson no es la única persona del programa con quien tiene buena relación sino que hay "buena onda con todos". "La Joaqui es mi mejor amiga. Con Maxi pegué la mejor", remarcó Ian Lucas, intentando desviar el foco de su vínculo con la ex de Martín Demichelis.