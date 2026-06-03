Así era la casa del Kun Agüero en Quilmes: la humilde vivienda en la que creció el exfutbolista

Kun Agüero es uno de los futbolistas argentinos más importantes de los últimos años. Si bien se retiró oficialmente del deporte, su carrera abarcó desde su debut a los 15 años en la Primera División en Independiente, pasó por cuatro clubes europeos de primer nivel, como Atlético de Madrid y Manchester City, hasta una trayectoria histórica con la Selección Argentina. Esto lo llevó a radicarse en diferentes lugares, hasta finalmente formar su mansión con su familia en Miami.

Aunque el exfutbolista no duda en mostrar las intimidades de su vida actual, también recuerda todos los lugares donde se crió y que lo convirtieron en el jugador de renombre que es. Entre esos espacios, se encuentra su humilde casa en Quilmes, lugar que fue su cancha de fútbol y primera familia. En un streaming, reveló el frente del lugar, y detalló lo que significa esa casa y cómo la recuerda.

Kun Agüero y su familia

Así era la casa donde se crió el Kun Agüero en Quilmes: hogar muy humilde, construido con paredes de ladrillo y cemento

Sergio "Kun" Agüero es uno de los futbolistas más reconocidos a nivel internacional, y que no duda en dejar entrar a su vida a sus seguidores de siempre. Es por eso que, tanto en redes sociales como en sus streamings, comparte las intimidades de su crianza y todos los pasos que recorrió hasta llegar al éxito. En el 2022, en un vivo junto a su hijo Benjamín, recibió una postal de cómo era su casa de la infancia en Quilmes, en el barrio donde jugó al fútbol con sus amigos y fue descubierto para involucrarse en el mundo.

El espacio era una construcción sencilla y humilde, hecha con paredes de ladrillo visto, pisos de cemento y aberturas pequeñas. Para ingresar, se pasaban pasillos estrechos característicos del asentamiento, rodeado por los árboles que le dan nombre al barrio. "Esa era la puertita de la villa. Pero ¡ojo! ahí estaba el arco. Mirá justo mi casa quedaba en el córner", contó Agüero en ese mismo vivo. Su cercanía a la cancha de fútbol le permitió criarse en las calles, donde con sus amigos practicaban el deporte.

El Kun recuerda ese barrio con cariño, pero admite que, de grande, entiende los miedos que tuvieron sus padres. "Para los padres no era divertido porque se daban cuenta que era peligroso. Imaginense que era todo el tiempo tiro para acá tiro para allá. Pero bueno yo era chico y la realidad es que no entendía mucho la situación, para mí éramos como una familia", detalló. En esta misma línea, reveló que, a sus 10 años, cuando lo llevan a jugar a un club importante, sufrió el alejarse de su barrio, y le costó adaptarse a un nuevo estilo de vida.

Así era la casa donde se crió el Kun Agüero en Quilmes

Así es la casa actual del Kun Agüero y su familia en Miami: minimalismo, gran mansión y detalles de sus hobbies

Tras irse de la Villa Los Eucaliptos en Quilmes, Sergio "Kun" Agüero se radicó en un total de 5 ciudades diferentes: Avellaneda, Madrid, Mánchester, Barcelona y, finalmente, Miami. El futbolista decidió que la ciudad costera de Estados Unidos sería el espacio perfecto para crear la casa de sus sueños, junto a Sofía Calzetti y su hija pequeña Olivia. Es allí donde comenzó a apuntar por el streaming, tras haberse retirado del deporte, y creó un espacio de lujo digno de todos los logros que obtuvo en su vida.

La mansión del Kun en Miami es una espectacular propiedad residencial valuada en 15 millones de dólares, ubicada en la exclusiva zona de Hollywood Beach, Florida, que cuenta con 9 habitaciones, 13 baños, piscinas naturales. El espacio se caracteriza por tener un estilo minimalista y lujoso, con detalles que recuerdan a su fascinación por el fútbol y todos los logros que obtuvo en su carrera. Además, se creó su espacio para hacer streaming, sumándole privacidad y tecnología.

Al mismo tiempo, presenta un área de entretenimiento, con un parque rodeado de palmeras, una cancha de tenis privada, un microcine privado, un gimnasio totalmente equipado y dos cavas de vino. En el jardín trasero posee una piscina cristalina, un jacuzzi y un muelle privado con bajada exclusiva para amarrar embarcaciones o motos de agua. Pensado para recibir a sus amigos, la residencia está protegida por vallas con vegetación y portones automáticos, e incluye una casa de huéspedes independiente, con dos habitaciones, dos baños y cocina propia.

Así es la casa actual del Kun Agüero y su familia en Miami

Sergio "Kun" Agüero recuerda sus inicios con cariño, y no duda en dejar entrar a sus seguidores en la historia de su vida. En Quilmes, sigue estando la casa donde se crió, y le permitió comenzar a mostrar sus talentos en el fútbol. A sus 10 años, se alejó de ese barrio y salió a vivir en diversas ciudades alrededor del mundo. Esto lo llevó a querer buscar la mejor locación para su familia, Sofía Calzetti y sus hijos Olivia y Benjamín, y la encontró en su mansión de Miami. Rodeado de lujos y todos sus objetos favoritos, el exfutbolista despliega su actualidad, y recuerda junto a los usuarios que lo siguen todos los lugares que tocó en su vida.

A.E