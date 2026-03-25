Así fue el íntimo festejo de cumpleaños de Adrián Suar junto a Rocío Robles

Adrián Suar celebró su cumpleaños número 58 en un encuentro íntimo junto a Rocío Robles. La ocasión se destacó por detalles que marcaron la diferencia en una jornada especial para el actor, con gestos de su pareja que aportaron un matiz significativo a la celebración. La fecha mostró un costado más reservado de la pareja, disfrutando de un tierno momento compartido.

Adrián Suar celebró su cumpleaños de forma íntimo junto a Rocío Robles

Adrián Suar vivió un festejo íntimo por su cumpleaños número 58 acompañado por Rocío Robles, en un día que sumó instantes especiales y significativos. La celebración permitió ver un costado más personal del actor junto a su pareja, con detalles que se convirtieron en parte de una jornada distinta y cercana.

Adrián Suar y Rocío Robles

En las últimas horas, la reconocida periodista compartió un tierno posteo en sus redes sociales donde se podía ver al productor. “Feliz cumpleañitos”, escribió en su historia. La imagen mostró una celebración íntima y elegante, con una pequeña torta individual con base dorada y cobertura de merengue tostado junto a una vela con forma de corazón.

Además, el posteo mostró a Adrián Suar con un look relajado, pensado para la ocasión. Se lo vio con una remera negra básica de corte clásico que resaltó su estilo. El gesto de Rocío Robles reflejó la cercanía entre los dos en una íntima celebración, aportando un detalle especial a un festejo que se desarrolló en un marco sencillo.

Adrián Suar

Cabe destacar que la pareja confirmó su relación en diciembre de 2025 con una foto en Italia, un gesto marcó el inicio de su vínculo tras meses de rumores. La postal elegida en Roma, con el Coliseo como escenario, se convirtió en la primera aparición oficial del actor y la periodista juntos en sus redes sociales.

Los tiernos saludos que recibió Adrián Suar por su cumpleaños

El cumpleaños de Suar reunió a personas cercanas y se vivió con un clima de tranquilidad. El actor celebró con su pareja en un íntimo encuentro donde compartieron un momento juntos. A lo largo del día, distintas figuras del espectáculo se sumaron a los saludos para celebrar al reconocido productor.

Los saludos a Adrián Suar

Pablo Codevilla, Vanesa Bafaro y Darío Barassi le dedicaron mensajes de felicitación a través de sus cuentas de Instagram, compartiendo buenos deseos y recordando la importancia de la fecha. Estos saludos se sumaron a los de otros colegas y amigos que quisieron estar presentes en este día especial para el artista.

Por otra parte, Leticia Siciliani y Toto Kirzner también se hicieron eco de la celebración. Ambos le desearon feliz cumpleaños a Adrián Suar en el programa Sería Increíble, en un inesperado momento que se dio luego de que la actriz pasara cerca de OLGA. “Hoy es el cumpleaños de Adrián Suar”, comentó con alegría el presentador, recibiendo risas y saludos de la artista.

Adrián Suar celebró su cumpleaños número 58 en un encuentro íntimo junto a Rocío Robles, donde los detalles marcaron el tono de la jornada. La ocasión se destacó por momentos y gestos que acompañaron la fecha y mostraron un costado más personal del actor, quien compartió el festejo en sus redes sociales.

VDV