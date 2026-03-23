La salida romántica de Rocío Robles y Adrián Suar en un lugar inesperado

Rocío Robles y Adrián Suar sorprendieron con una salida romántica en un lugar inesperado, donde compartieron un momento que llamó la atención de sus seguidores. La pareja continúa mostrando gestos de complicidad, consolidando su vínculo con naturalidad y dejando ver con cada aparición cómo avanza su relación.

El inesperado lugar que eligieron Rocío Robles y Adrián Suar para una escapada romántica

Rocío Robles y Adrián Suar sorprendieron con una salida romántica en un lugar inesperado, donde compartieron un encuentro que generó interés por la elección del espacio. La pareja sigue mostrando gestos de cercanía, fortaleciendo su vínculo de manera sencilla y dejando ver en cada aparición cómo se desarrolla su relación.

Adrián Suar y Rocío Robles

En las últimas horas, la pareja de actores volvió a captar la atención de sus seguidores por su aparición en un inesperado lugar. En lugar de elegir un restaurante exclusivo o un destino turístico, los dos decidieron compartir un momento especial en La Bombonera, el mítico estadio de Boca Juniors.

Según se conoció, Rocío Robles y Adrián Suar fueron recibidos por Juan Román Riquelme, presidente del club, quien les dio la bienvenida en uno de los palcos. La salida de la pareja se dio en el marco del partido entre Boca y Unión de Santa Fe, donde el equipo local se quedó con la victoria.

Adrián Suar y Rocío Robles en la Bombonera

La elección del lugar no pasó desapercibida por parte de sus seguidores en Instagram. La pareja se mostró relajada y disfrutando del ambiente futbolero, mientras alentaban a su equipo. La presencia del ídolo del xeneize sumó un detalle especial a la jornada, convirtiendo la salida en un momento único dentro de su historia como pareja.

El inicio de la relación y las primeras apariciones públicas de Rocío Robles y Adrián Suar

La relación entre Adrián Suar y Rocío Robles comenzó de manera discreta. Según trascendió, el productor se interesó en el trabajo de la periodista y la invitó a ver Felicidades, una obra que él dirigía y producía. Después de la función, compartieron una cena junto a un amigo de ella y desde entonces empezaron a verse con mayor frecuencia.

Adrián Suar y Rocío Robles

Durante varios meses mantuvieron un perfil bajo, evitando declaraciones públicas y apariciones mediáticas. Sin embargo, en octubre de 2025 fueron fotografiados juntos en un restaurante de Palermo, confirmando lo que hasta entonces eran solo rumores. Esa primera salida marcó el inicio del vínculo ante sus seguidores.

Pero el blanqueo oficial de la relación llegó en diciembre de 2025 durante un viaje romántico por Italia. En esa ocasión, Adrián Suar compartió una imagen junto a Rocío Robles en el Coliseo Romano, confirmando públicamente el vínculo que hasta entonces se mantenía en un perfil más reservado.

Rocío Robles

Rocío Robles y Adrián Suar cerraron su salida romántica en un lugar inesperado con una imagen que refleja la esencia de su relación. La elección de La Bombonera como escenario reafirma que su vínculo se construye junto a sus gustos y pasión, lejos de lo convencional. La pareja se consolidó compartiendo momentos que sorprenden a sus seguidores.