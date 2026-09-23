Isabella, la hija de Melina Pitra de 14 años, venció a la campeona Panamericana y consiguió una nueva medalla para la Argentina

Con apenas 14 años, Isabella Assmann ya comienza a construir una historia propia dentro del deporte argentino. La adolescente, hija de la modelo Melina Pitra y del exarquero de Independiente y Aldosivi, Fabián Assmann, integra la delegación nacional que participa de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 y consiguió asegurarse una medalla en bodyboard, una de las disciplinas derivadas del surf y va camino al oro.

Isabella Assmann, la hija de Melina Pitra se aseguró la medalla de plata y se metió en la final de los Juegos Suramericanos 2026

La competencia se desarrolla en Mar del Plata, una de las subsedes de los Juegos Suramericanos e Isabella Assmann, la hija de Melina Pitra protagonizó una destacada actuación frente a la chilena Valentina Díaz, actual campeona panamericana en esa especialidad. En la tercera ronda, Isabella se impuso con contundencia por 8,37 puntos contra 2,37 y obtuvo así el pasaje a la instancia final.

Isabella Assmann, la hija de Melina Pitra y Fabián Assmann//Instagram

El resultado le garantiza, como mínimo, la medalla de plata, sin embargo, la joven todavía tiene posibilidades de obtener una medalla de oro, en la gran final que se disputará el viernes entre las 8 y las 12 horas y será la oportunidad de cerrar una semana inolvidable con una nueva consagración internacional.

Tras la victoria ante Díaz, la emoción se apoderó de la familia, Fabián Assmann y Melina Pitra que siguieron toda la competencia desde la costa vestidos con camperas verdes, se abrazaron apenas terminó la competencia y luego compartieron la alegría con Isabella Assmann.

Isabella Assmann, la hija de Melina Pitra y Fabián Assmann//Instagram

Isabella, la hija de Melina Pitra comenzó su pasión por el surf gracias a su madre

A muy corta edad, Isabella Assmann se transformó en una gran promesa para el surf y una digna referente de Argentina, a sus 13 años fue medalla de oro en los Juegos Sudamericanos de Perú, en la categoría para menores de 18 años y en abril del año pasado ganó una medalla de plata en los Juegos Suramericanos de la Juventud que se disputó en Panamá.

Melina Pitra y Fabián Assmann junto a sus hijas Isabella e Indiana//Instagram

El vínculo de joven con el surf surgió en Mar del Plata, ciudad a la que la familia llegó luego de varios cambios de residencia. Melina Pitra y Fabián Assmann comenzaron su relación en 2009, cuando ambos atravesaban momentos de gran exposición pública y profesional. Ella había alcanzado notoriedad tras participar en Gran Hermano 2007 y luego consolidó una carrera vinculada al modelaje y los medios. Él, en tanto, se destacaba como arquero después de su paso por Independiente.

La pareja se casó y vivió en España durante el período en que Fabián jugó en Las Palmas. Más tarde se trasladó a México y allí nació Isabella, en 2011. Cuatro años después llegó Indiana. Con el tiempo, la familia regresó a la Argentina y el exfutbolista continuó su carrera en distintos clubes hasta desembarcar en Aldosivi, primero como jugador y luego entrenador.

Melina Pitra y Fabián Assmann junto a sus hijas Isabella e Indiana//Instagram

Fue en esa etapa cuando Melina Pitra se acercó al surf y sus hijas comenzaron a acompañarla. Isabella Assmann encontró rápidamente su lugar en el agua y transformó aquella actividad familiar en una carrera deportiva que hoy la lleva a representar al país y buscando hacer historia en estos Juegos Panamericanos 2026.