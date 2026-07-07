Así es James Rodríguez, la figura de Colombia que protagonizó un escandaloso romance con la China Suárez y La Joaqui

James Rodríguez, figura del fútbol colombiano, se convirtió en protagonista de una historia que lo vinculó con la China Suárez y La Joaqui. Lo que comenzó como un acercamiento personal con la cantante derivó en una situación inesperada cuando la actriz apareció en el mismo escenario. La dinámica entre los tres dejó señales que llamaron la atención y marcaron un episodio que trascendió lo privado.

El escandaloso romance que protagonizaron James Rodríguez, la China Suárez y La Joaqui

James Rodríguez, reconocido futbolista colombiano y figura del Mundial 2026, fue protagonista de uno de los romances más comentados del 2025. Su nombre se vinculó a dos artistas argentinas, La Joaqui y la China Suárez, en una historia que mezcló amistad, atracción y un inesperado conflicto. Lo que comenzó como un vínculo romántico con la cantante terminó derivando en un cruce mediático cuando la actriz apareció en escena.

James Rodríguez

El episodio tomó fuerza luego de meses de rumores y especulaciones. La reconocida artista compartió con su amiga detalles de la relación que mantenía con el jugador. Sin embargo, poco después, la ex Casi Ángeles viajó a Colombia y fue vista en situaciones que despertaron sospechas, desde paseos por la ciudad hasta interacciones en redes con el entorno del futbolista. Ese gesto fue suficiente para que la amistad entre ambas se quebrara. La cantante había hablado públicamente de su vínculo con el delantero, describiendo encuentros que marcaron su cercanía.

En una entrevista televisiva con Andy Kusnetzoff en PH, Podemos Hablar (Telefe), La Joaqui relató cómo se dio el primer contacto y la sorpresa de recibir respuesta de alguien que admiraba desde hacía años. Según sus palabras, la cita inicial fue sencilla y divertida, dejando en claro que el futbolista le había causado una gran impresión. “Mi hermano tenía un póster de un futbolista que yo decía: ‘Ay, no, este tipo es el amor de mi vida’. Ahora, a dos años de los 30, un día me contesta una historia”, relató en el programa.

La China Suárez y La Joaqui

En ese momento, la cantante aclaró que se trataba de una etapa de conocimiento mutuo y que la distancia era un factor a considerar. Aun así, sus declaraciones alimentaron las versiones de un romance que trascendía fronteras. “Los procesos de noviazgo llevan tiempo. Yo en este momento me estoy conociendo con una persona. Afuera, pero cerca”, continuó. Además, La descripción que hizo del jugador reforzó la idea de que se trataba de alguien cercano y espontáneo.

El quiebre de la amistad de La Joaqui y la China Suárez: El rol que tuvo James Rodríguez

La situación cambió cuando la China Suárez comenzó a mostrarse cerca del entorno de James Rodríguez. Los gestos en redes sociales y las apariciones en Colombia fueron interpretados como señales de interés, lo que generó tensión inmediata. La Joaqui, que había compartido su entusiasmo por el vínculo, se encontró con una inesperada competencia que afectó directamente su relación con la actriz. Desde entonces, las dos artistas dejaron de mostrarse juntas y de interactuar públicamente.

La China Suárez y La Joaqui

Esta situación llevó a que la distancia fuera evidente y confirmó que la amistad había quedado atrás. El futbolista, en medio de la polémica, se convirtió en el centro de un triángulo que captó la atención de seguidores y medios. “Lo empezó a buscar”, comentaron desde el entorno de la cantante sobre el rol de la actriz. Por su parte, el delantero mantuvo su perfil deportivo y continuó con su carrera internacional. Sin embargo, su nombre quedó asociado a este episodio que combinó romance y ruptura de amistades.

En sus declaraciones, La Joaqui dejó en claro que el vínculo con James Rodríguez había sido especial y que lo recordaba como una experiencia positiva. La China Suárez, en cambio, no ofreció mayores detalles, aunque su cercanía con el entorno del futbolista fue suficiente para que se interpretara como un intento de acercamiento. El episodio marcó un antes y un después en la relación entre ambas artistas. Lo que parecía una amistad sólida se quebró de manera definitiva, dejando al futbolista como el protagonista involuntario del escándalo.

La Joaqui

La historia entre James Rodríguez, La Joaqui y la China Suárez se convirtió en uno de los romances más comentados del 2025. El futbolista colombiano, admirado por su trayectoria, quedó en el centro de un conflicto que expuso la fragilidad de una amistad y la intensidad de los vínculos personales. Más allá de las versiones y las especulaciones, el episodio mostró cómo las interacciones en redes sociales lograron romper la cercanía de las artistas.

VDV