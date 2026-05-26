Revelaron una fuerte denuncia contra Luck Ra: "Prometió y no cumplió"

Luck Ra quedó en el centro de la polémica luego de que un ex participante de La Voz Argentina 2025 expusiera públicamente una situación que le generó una profunda decepción. Se trata de Michael Giménez, quien formó parte del equipo del artista durante el certamen y aseguró que hubo una promesa que nunca llegó a concretarse.

Luck Ra en La Voz 2025

Aunque Michael no alcanzó las instancias finales del reality, contó que Luck Ra le habría asegurado que tendría la posibilidad de participar de alguna manera en sus shows en el Estadio Vélez. Sin embargo, eso nunca ocurrió y, según reveló, tampoco recibió explicaciones ni mensajes posteriores.

La promesa que Luk Ra nunca se concretó

Todo comenzó cuando Michael Giménez recordó en un programa de Canal 7 de Mendoza una situación que todavía le genera tristeza. “Nunca se cumplió”, expresó al hablar de la invitación que habría recibido para formar parte de los shows de Luck Ra en Vélez. Más tarde, el cantante volvió a referirse al tema en Sálvese quien pueda y aclaró que no buscaba generar un conflicto mediático: “Más que un enojo, fue compartir esto que me quedó del año pasado”, explicó.

El joven remarcó además el peso emocional que tenía esa oportunidad para él como artista independiente del interior del país. “Fue un poco doloroso en ese momento porque la promesa me había ilusionado muchísimo. Es muy importante para un artista del interior, independiente, poder estar en el Estadio Vélez”, sostuvo.

La decepción de Michael Giménez

Aunque Michael Giménez se mostró comprensivo con las posibles complicaciones de producción que pudieron surgir, dejó en claro que lo que más le dolió fue la falta de comunicación de Luk Ra: “Uno entiende que pueden surgir un montón de cosas que puedan complicar que nosotros pudiéramos haber estado, pero no recibimos ni un mensaje”, aseguró.

Luck Ra y Michael Giménez en La Voz 2025

Además, reveló que la situación no solo lo afectó a él, sino también al otro participante que compartió la batalla dentro del reality. “Sentí que nos dejó de lado porque al Vélez fueron los finalistas”, expresó. Por el momento, Luck Ra no realizó declaraciones públicas sobre el tema. Mientras tanto, las palabras del ex participante de La Voz rápidamente generaron repercusión entre los seguidores del programa y del cantante cordobés.