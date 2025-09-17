Antonela Roccuzzo es la nueva referente de moda que, a través de red social de Instagram, brilla con cada atuendo. La joven rosarina demuestra que sus looks más arreglados o casuales siempre están acompañados de su estilo sofisticado. Asimismo, sus posteos inspiran a otras mujeres a armar una vestimenta para cada ocasión y priorizando la comodidad ante todo.

Total white y estilo griego: Antonela Roccuzzo deslumbró con su original vestido

Antonela Roccuzzo volvió a impactar con un look elegante y minimalista que confirma su estética elegante y súper chic. Desde su hogar en Miami, la esposa de Lionel Messi eligió un particular atuendo y compartió las imágenes en su cuenta de Instagram, donde la siguen más de 40 millones de personas.

Bajo el texto "un ícono reinventado", la empresaria se mostró luciendo un vestido largo en color blanco puro, una de las tonalidades más clásicas y atemporales que existen. El mismo es ideal para resaltar su bronceado y transmitir frescura y luminosidad.

Antonela Roccuzzo

En cuanto al diseño, podemos decir que se caracteriza por su inspiración griega debido a su escote halter profundo y la caída fluida de la tela. Si bien no se trató de una pieza ceñida al cuerpo, la misma logró acompañar naturalmente la silueta y aportó un movimiento sutil.

Antonela Roccuzzo

La elección de un modelo sin estampados ni detalles recargados demuestra que, muchas veces, menos es más. Además, reafirma que el estilo minimalista es el favorito de este 2025 y que con algunos accesorios se puede potenciar el look sin tanto esfuerzo.

Para completar su estilismo, Antonela Roccuzzo optó por llevar el cabello suelto, con ondas suaves y flequillo al costado, un peinado natural que le otorgó frescura y llevó su sello indiscutible. El maquillaje fue acertado y acompañó su propuesta sofisticada ya que escogió tonos cálidos en los ojos y un delineado sutil para resaltar su mirada, y un labial nude para mantener la armonía visual.

Antonela Roccuzzo

Los accesorios también tuvieron un rol clave en el resultado de su look. La influencer lució aros llamativos con destellos brillantes, cadena dorada con dije y delicados anillos haciendo juego. Los mismos pudieron brindarle el toque justo de sofisticación sin quitar protagonismo al vestido, el cual también se caracterizó por su espalda descubierta.

Como se encontraba en su residencia, Antonela Roccuzzo decidió posar descalza y reforzar así el aire relajado de su vestimenta. Sin dudas, la joven demostró una vez más su habilidad para equilibrar sensualidad y elegancia, y se llevó todos los "likes" en Instagram. "Hermosa primera dama", "Bella", "La perfección hecha mujer", "Siempre vestida impecable", fueron algunos de los tantos halagos que recibió en su publicación. De esta manera, Antonela Roccuzzo deslumbró con su original vestido que se convirtió en el centro de atención por ser total white y por llevar un diseño estilo griego.