Antonela Roccuzzo mostró la forma infalible para combinar una camisa oversize

Antonela Roccuzzo volvió a deslumbrar con su look y a inspirar a las millones de mujeres que la siguen en su red social. La esposa de Lionel Messi y madre de sus tres hijos apostó por una fórmula fashionista que marca tendencia esta temporada, que incluye prendas básicas y atemporales. Con estilo propio y combinaciones infalibles, la joven rosarina vuelve a demostrar por qué es una de las nuevas referentes de la moda.

El look trendy que armó Antonela Roccuzzo con dos ítems claves

Antonela Roccuzzo volvió a sorprender con su estilo relajado pero sofisticado a la vez. La empresaria rosarina se mostró con una combinación que nunca falla y deslumbró a los usuarios de Instagram. A través de su cuenta, donde la siguen más de 40 millones de personas, la pareja de Lionel Messi publicó dos imágenes con un look versátil y agregó el emoji de un corazón blanco.

En las postales, se la puede ver luciendo un top negro ajustado acompañado por una camisa oversize en tono rosa pastel. Este outfit, al parecer, lo eligió para alentar a su esposo en la cancha del Inter Miami y como era de esperarse, no pasó desapercibida ante la mirada de los presentes en el estadio. En Instagram también se llevó toda la atención y recibió una lluvia de "likes" como también halagos.

Lo cierto es que la combinación que escogió Antonela Roccuzzo no fue elegida al azar ya que se trata de una dupla que pasó a convertirse en un clásico renovado y que se impone con fuerza en el street style. El top ayuda a estilizar la figura y darle ese toque sexy a su look mientras que la camisa abierta y de corte holgado equilibra la simpleza de la anterior prenda, generando así un contraste ideal entre lo descontracturado y lo sensual.

Para elevar su outfit, la joven optó por accesorios minimalistas, que dejen el total protagonismo a las piezas: aros plateados de diseño circular. Este detalle sutil pero elegante suma brillo sin recargar el conjunto y acompaña muy bien la estética de su atuendo. En cuanto al beauty look, Antonela Roccuzzo decidió llevar un maquillaje sobrio con piel luminosa y labios nude, y un cabello suelto, liso y con raya al medio que se destaca por verse cuidado y saludable.

Además, Antonela Roccuzzo deja en claro que los colores pasteles se vienen con todo en primavera verano ya que en sus últimas publicaciones eligió esta paleta. De hecho, la camisa que eligió para combinar con el top negro es de color rosa, la que le aporta un guiño romántico y ayuda a suavizar la prenda oscura. De esta manera, propone un set versátil que puede funcionar tanto para un evento de día como para una salida nocturna.

Una vez más, la influencer transforma ítems básicos en un look chic y moderno, que sirve como inspiración para quienes buscan armar uno en pocos minutos y sin pensar tanto. Sin dudas, en esta ocasión, Antonela Roccuzzo también mostró la forma infalible para combinar una camisa oversize con un top básico, una fórmula fashionista que promete pisar fuerte esta temporada.