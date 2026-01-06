Jimena Barón mostró su nueva casa: "Te vamos a renovar y armar con todo nuestro corazón"

Jimena Barón mostró su nueva casa, en el inicio de una etapa que involucra mudanza, familia y proyectos compartidos. La imagen junto a Matías Palleiro anticipó el comienzo de una remodelación que será parte del día a día en su nuevo hogar. La propiedad se convierte en el escenario elegido para acompañar el crecimiento de sus hijos.

La nueva casa que compró Jimena Barón junto a Matías Palleiro

Jimena Barón presentó su nueva casa, en el marco de una decisión que acompaña el crecimiento familiar. La propiedad será escenario de cambios, ideas y momentos que comienzan a tomar forma en este nuevo espacio. La mudanza llega después de meses de búsqueda y planificación, con el objetivo de encontrar un lugar que se adapte a las necesidades de todos.

Jimena Barón

A través de su cuenta de Instagram, la cantante compartió en las últimas horas una imagen que marca el inicio de una nueva etapa familiar. En la imagen se la ve abrazada a Matías Palleiro, su pareja, en el interior de una casa vacía, con pisos de madera, paredes blancas y un gran ventanal que deja ver el verde del parque exterior.

La artista, que fue madre de su segundo hijo, Arturo, hace pocos meses, había manifestado su deseo de mudarse a una casa más amplia, con espacio verde y ambientes cómodos para compartir con sus hijos y su pareja. La búsqueda se extendió durante gran parte del año pasado, y finalmente lograron concretar el cambio.

Jimena Barón y Matías Palleiro

La imagen publicada muestra un ambiente luminoso, con detalles arquitectónicos que combinan amplitud y calidez. El ventanal de arco, el piso de madera y la entrada de luz natural refuerzan la idea de un espacio pensado para el disfrute cotidiano. Aunque todavía no se conocen todos los detalles de la propiedad, se espera que la artista comparta avances a medida que inicie la remodelación.

Jimena Barón va a hacer participar a sus seguidores de la remodelación de la casa

“Esta familia tiene casa nueva. La casa de nuestros sueños. ¡Te vamos a renovar y armar con todo nuestro corazón! Todavía no caigo… ¡Qué equipo Q! Qué año nos espera. Gracias Dios”, escribió Jimena Barón en su posteo. Su publicación rápidamente se llenó de comentarios de felicitaciones de sus seguidores y amigos.

Jimena Barón

En este contexto, la artista, fanática de ponerle impronta propia a la decoración de su casa, no perdió la oportunidad y les dejó un mensaje especial a todos sus fanáticos. “Se vienen las encuestas de remodelación”, escribió en uno de los comentarios. Cabe destacar que la última vez que se mudó, realizó lo mismo para elegir el estilo de la residencia.

Por su parte, Matías Palleiro también se sumó a la celebración con un comentario en la publicación: “Home sweet home!! Que 2026 se nos viene”, escribió, haciendo referencia al año que comienza y al proyecto compartido. La pareja se muestra consolidada, y esta mudanza parece ser parte de un plan familiar que incluye crecimiento y nuevos desafíos.

Jimena Barón

Jimena Barón mostró su nueva casa y anticipó que será renovada y armada con todo su corazón. La mudanza marca el inicio de una etapa en la que la familia proyecta cambios y organización en cada espacio. Con ambientes amplios y parque verde, la propiedad se convierte en el escenario elegido para acompañar el crecimiento de sus hijos y compartir momentos junto a Matías Palleiro.

VDV