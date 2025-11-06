La Justicia le dio prisión domiciliaria a Elías Piccirillo, el ex de Jesica Cirio: las razones de la decisión

En un inesperado revés judicial, la Justicia tomó la determinación de darle el beneficio de prisión domiciliaria a Elías Piccirillo, el exesposo de Jesica Cirio. El empresario está acusado de haber “plantado” un arma de fuego y drogas en el vehículo de uno de sus exsocios Francisco Hauque. Además, fue acusado por estafa, lo que provocó un gran escándalo a su alrededor y en el círculo de su expareja. Tras meses de complicaciones en su defensa, dieron a conocer las razones de concederle este pedido.

Elías Piccirillo, Jesica Cirio

Elías Piccirillo obtuvo la prisión domiciliaria

A finales de marzo del 2025, Elías Piccirillo fue acusado y detenido por presunta estafa piramidal y el armado de una causa contra Francisco Hauque. La noticia sorprendió al mundo del espectáculo, ya que él estaba casado con Jesica Cirio en ese momento. Durante los meses siguientes, se divorció de la modelo y estuvo en el Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza, mientras su defensa peleaba por la prisión domiciliaria. En este 6 de noviembre, Mauro Szeta reveló en su cuenta de X que obtuvieron el beneficio.

La Justicia le dio prisión domiciliaria a Elías Piccirillo

Según explicó el periodista especialista en policial, la medida fue firmada por los jueces Roberto Boico y Martín Irurzun, y se llevó adelante debido a que “el avanzado estado de la investigación da cuenta de la disminución del riesgo de entorpecimiento considerado oportunamente”. Por el momento, no se sabe si los policías de la Ciudad que estaban detenidos también obtuvieron el beneficio. Sin embargo, el Tribunal consideró que los riesgos subsistentes alrededor del empresario pueden ser neutralizados a través del arresto domiciliario con vigilancia electrónica.

En Intrusos (América), dieron a conocer la noticia y realizaron una llamada con el periodista. "Pregunte si había alguna motivación por razones de salud, y me dijeron que no. Se pidió sin argumentación y se brindó entendiendo que no hay ningún riesgo", detalló las razones de esta decisión. Szeta negó saber dónde se realizará la prisión domiciliaria, ya que no se sabe si volverá a la casa que compartió con Jesica Cirio. El nuevo abogado de Piccirillo, Gastón Francone, obtuvo el beneficio para su cliente, pero generó disgusto en la contraparte, quien ya habría comenzado a movilizarse para que vuelvan a llevar detenido al empresario.

"El abogado que representa al exsocio que lo denunció va a apelar. Me dice que va a meter un recurso para revocar esto y que vuelva a la cárcel", cerró el periodista en Intrusos. Elías Piccirillo obtuvo un revés a su favor, tras varios meses de complicaciones y cambios de abogados detenido. Por su parte, Jesica Cirio decidió alejarse de todo este escándalo, y mantiene a su niña junto a sus trabajos como modelo, ya divorciada del empresario.

A.E