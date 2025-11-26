El nuevo romance de Jesica Cirio quedó envuelto en polémica después de que Pampito revelara en Puro Show (eltreve) que Nicolás Trombino debe millones en expensas y podría ser desalojado de su exclusivo departamento en Puerto Madero.

El nuevo novio de Jesica Cirio, en graves problemas con la Justicia: deuda millonaria, orden judicial y posible juicio

El nuevo novio de Jesica Cirio quedó en el centro de la polémica luego de que Pampito revelara en Puro Show (eltrece) que enfrenta serios problemas con la Justicia. Según contó el periodista, Nicolás Trombino, el empresario con el que la conductora estaría iniciando una relación, arrastra una situación “extraña” vinculada al departamento donde vive, ubicado en el exclusivo Chateau Puerto Madero.

Jesica Cirio

“¿Cómo puede ser que cada novio de ella tiene un problema con la Justicia?”, dijo Pampito antes de contar el nuevo escándalo que envuelve a la conductora. Luego detalló que, de acuerdo con la información que recibió, Trombino reside en un departamento “bastante importante” que alquila, pero no pagaría las expensas desde que se mudó. Lejos de tratarse de un simple atraso, el conductor fue contundente: “Él adeuda ya treinta y cuatro millones de pesos en expensas. A eso le tienen que sumar los intereses”.

La cifra, que sorprendió al panel, ya habría activado un proceso legal. “El caso ya se va a judicializar y, si sale como esperan, él va a tener que pagar también las costas”, agregó Pampito. Sin embargo, el conflicto sumó un giro inesperado cuando la administración del edificio intentó contactarse con el dueño de la unidad y descubrió que había fallecido. Esto implica que el inmueble continúa a nombre de una persona que ya no está viva, lo que complica aún más la situación contractual del empresario.

Jesica Cirio

Según detalló el periodista, el paso siguiente sería intimar a Trombino para determinar bajo qué condiciones habita el departamento, si existe un contrato válido y quién lo habría firmado. En caso de que no pueda justificar su permanencia, podrían incluso prohibirle el ingreso al edificio.

La primera foto de Jesica Cirio y Nicolás Trombino

Después de divorciarse de Elías Piccirillo, Jesica Cirio se fue de vacaciones con Nicolás Trombino a Punta del Este y se filtró la primera foto juntos. Tal como mostraron en Sálvense quien pueda (América TV), la conductora pasó unos días junto al empresario en Uruguay y se mostraron muy cariñosos en un exclusivo restaurante.

Jesica Cirio y su nuevo novio, Nicolás Trombino

"Jesica Cirio y su nuevo novio en PDE", escribieron sobre la foto en las cuenta de Instagram del programa de Yanina Latorre. De esta manera, mostraron cómo fueron las primeras vacaciones de la modelo con Nicolás Trombino.