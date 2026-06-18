Creada en 1960 en honor a la ya extinta Isabel II, la Queen´s Cup siempre le dio satisfacciones al polo argentino. Y, en su última edición, de la mano del ‘Jeta’ Camilo Castagnola.

Conquistada por numerosos compatriotas y con Adolfo Cambiaso como su máximo campeón con diez finales ganadas, esta edición del 2026 tuvo una particularidad: por primera vez en 56 años de torneo un patrón argentino, Claudio Porcel, levantó el trofeo con Balanz Capital, un equipo cuyo nombre refiere a una empresa argentina especializada en inversiones y mercado de capitales.

Jeta Castagnola ganó su segunda Queen’s Cup

Qué otro argentino integra Balanz Capital, el equipo ganador de Castagnola

El ascendente Lorenzo Chavanne, nieto de la recordada María Luisa Bemberg y quien con apenas 18 años fue el goleador del torneo con 51 tantos, fue otro de los máximos intérpretes en cancha junto con Castagnola, MVP de la final.

Balanz Capital, el campeón: con Ned Hine, el patrón argentino Claudio Porcel, Camilo Castagnola y Lorenzo Chavanne

Así fue como la bandera argentina flameó entonces con más bravura que nunca en Windsor, ya que a la habitual hegemonía deportiva esta vez se le sumó la consagración de una organización argentina.

El ‘Jeta’ festeja con su madre, Camila Cambiaso, sus hermanos Benicio y Lola, y una amiga de la familia.

Además de ganar la segunda Queen’s Cup de su carrera, el ‘Jeta’ conforma este año una dupla letal con Lorenzo Chavanne: juntos ganaron en Palm Beach la Gold Cup y el US Open, y ahora en Windsor la Copa de la Reina. Ambos brillaron en la final (entre los dos hicieron 15 de los 17 goles del triunfo por 17 a 7) y se ilusionan con repetir en el inminente British Open. Rodeados de sus familiares, volvieron a dejar en lo más alto el prestigio del polo argentino.