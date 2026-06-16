La historia de Facundo Medina: nació en el mismo lugar que Maradona, fue cartonero y hoy es una pieza clave de la selección argentina

Facundo Medina atraviesa un presente marcado por nuevos desafíos que lo colocan en el centro de la escena futbolística internacional a horas del debut de la Selección argentina. Su recorrido lo llevó desde los inicios en el conurbano bonaerense hasta convertirse en una pieza importante dentro del equipo nacional, mostrando cómo su constancia y esfuerzo impulsaron una sólida carrera. Este momento refleja su presente y marca la oportunidad de consolidar su lugar en un escenario de máxima exigencia.

De su infancia en Fiorito a debutar en la selección argentina: La nueva vida de Facundo Medina

Facundo Medina se convirtió en uno de los nombres más comentados en el inicio del Mundial 2026. Su inclusión como titular en el debut de la Selección Argentina frente a Argelia en Kansas City fue inesperada, pero refleja el camino de esfuerzo y constancia que lo llevó a ganarse la confianza del cuerpo técnico. Nacido el 28 de mayo de 1999 en Villa Fiorito, el mismo barrio que vio crecer a Diego Maradona, el defensor representa una historia que lo llevó desde las calles del conurbano bonaerense hasta el césped mundialista.

Facundo Medina

La infancia del deportista estuvo marcada por el trabajo junto a su familia, donde el cartoneo era parte de la rutina diaria para sostener los ingresos del hogar. Entre el colegio, los entrenamientos y las largas jornadas en las calles, aprendió el valor de la constancia y la disciplina. Esa experiencia lo acompañó hasta que, a los 12 años, se mudó a la pensión de River Plate, iniciando un recorrido que lo acercaría al fútbol profesional.

Aunque realizó las divisiones inferiores en Núñez, Facundo Medina no llegó a debutar oficialmente con el primer equipo. En 2018 fue transferido a Talleres de Córdoba, donde encontró la continuidad necesaria para consolidarse en la primera división. Su versatilidad para jugar como marcador central o lateral izquierdo lo convirtió en una pieza clave del equipo cordobés, donde despertó el interés de las selecciones juveniles argentinas, donde empezó a consolidar el presente que hoy llevó al llamado de Lionel Scaloni.

Facundo Medina

En sus primeros partidos con las inferiores del seleccionado nacional, el futbolista fue parte clave de importantes logros. Desde el segundo lugar en el Sudamericano Sub 20 hasta convertirse en campeón panamericano en Lima 2019 y protagonista en la clasificación olímpica en Colombia 2020, cada paso en su carrera reflejó el esfuerzo y la pasión que lo impulsó desde niño. Estos hitos marcaron su crecimiento y lo posicionaron como uno de los defensores con mayor proyección del país.

Facundo Medina y su salto a Europa antes del Mundial 2026

El rendimiento en las juveniles y en Talleres llamó la atención del fútbol europeo. En 2020, Racing Club de Lens adquirió su pase por una cifra cercana a los cuatro millones de dólares, operación que también benefició a River Plate, donde se formó, por conservar un porcentaje de su ficha. En Francia, Facundo Medina se consolidó como titular durante cinco temporadas, sumando más de 160 partidos oficiales y afianzando su madurez profesional, lo que le permitió crecer en un entorno competitivo de primer nivel.

Facundo Medina

En 2025 dio un nuevo paso al ser cedido al Olympique de Marsella, donde compartió vestuario con otros argentinos y disputó 26 encuentros en la última temporada. Su experiencia en la liga francesa le permitió ajustar su ritmo competitivo y llegar en óptimas condiciones al llamado definitivo de la selección mayor. Ese recorrido europeo fue clave para que Lionel Scaloni lo incluyera en la lista de convocados al Mundial 2026, consolidando así su lugar en la élite del fútbol internacional.

Su relación con la camiseta argentina comenzó en 2020, cuando debutó en un partido de eliminatorias Desde entonces, Facundo Medina fue parte de distintos encuentros amistosos y oficiales, siempre mostrando compromiso y regularidad. Su sentido de pertenencia se reflejó en cada convocatoria, consolidando un vínculo que hoy lo tiene como protagonista en la máxima cita para los futbolistas. Desde Fiorito hasta Kansas City, su historia resume un camino de esfuerzo, constancia y crecimiento que lo transformó en una pieza clave.

Facundo Medina

Con apenas 27 años, Facundo Medina combina raíces profundas con una trayectoria internacional que lo colocó como titular en el Mundial 2026 y preparado para afrontar los desafíos actuales. Su recorrido desde los inicios en el conurbano hasta la consolidación en Europa lo posiciona como un jugador que supo aprovechar cada oportunidad para crecer dentro del fútbol profesional. La experiencia adquirida en distintos clubes y torneos le permitió sumar continuidad y confianza, aspectos que hoy se reflejan en su presencia dentro del equipo nacional.

VDV