Polémica: revelan que Sarah Ferguson habría intentado clonar a los perros de la reina Isabel II

Sarah Ferguson fue centro de escándalos durante los últimos meses, tras darse a conocer la relación que ella y su exesposo, el príncipe Andrés, tenían con Jeffrey Epstein. La polémica escaló en la familia real y muchas actitudes de ambos fueron cuestionadas por los expertos de la realeza. En este contexto, revelaron un plan que habría tenido la exduquesa de York: clonar los perros de la reina Isabel II para obtener una compensación económica. Esto hizo que las críticas crecieran, sobre todo con los detalles del mismo.

Reina Isabel II, Sarah Ferguson

Los planes de clonación de los perros de Isabel II

Es de público conocimiento el amor que la reina Isabel II tenía por sus mascotas. Ella no buscaba cualquier perro, sino que elegía corgis para que la acompañaran en todos sus eventos protocolares. Estos perros con apariencia simpática y bonachona, de origen en Gales y muy empleados en el pastoreo, se volvieron un sello personal de la monarca británica por el fuerte vínculo que compartían con ella.

Tras su fallecimiento el 8 de septiembre de 2022, a las mascotas se las vio por última vez en su funeral, acompañados por algunos de seguridad. Sin embargo, su paradero tras ese momento generó dudas en todos los seguidores. Según dieron a conocer medios de comunicación expertos, Sarah Ferguson, Fergie, se postuló como candidata para hacerse cargo de los perros. Sin embargo, en las últimas horas, revelaron que su plan no habría sido cuidarlo con amor y cariño, sino clonarlos para conseguir una compensación económica.

Esta acusación vino del Daily Mail, que detallaron que la exduquesa de York tenía el objetivo de vender las mascotas clonadas y, así, conseguir por ellas una buena suma de dinero. “Quería volver a la televisión y ganar algo de dinero. Se le ocurrió la idea de presentar a los corgis de la reina en un programa. Esto también incluía la idea de criarlos. Por extraño que parezca, también se habló de clonarlos”, lee en el reportaje, firmado por el periodista experto Richard Fitzwilliams. De esta manera, él mismo describe la idea como "increíblemente grotesca y completamente extraña", y lo suma a la lista de polémicas que la exesposa del príncipe Andrés tiene.

Reina Isabel II, Sarah Ferguson

La actualidad de Sarah Ferguson, tras las acusaciones de su relación con Jeffrey Epstein

Luego de que se conociera la relación de los duques de York con Jeffrey Epstein, y de que le príncipe Andrés sea detenido por 11 horas, Sarah Ferguson se colocó en la mirada mediática, con fuertes acusaciones a su alrededor. Ella no solo presentaba una situación económica complicada, sino que también las acusaciones la habrían llevado a mantener un perfil bajo, pasando unas semanas en una exclusiva clínica de bienestar en Suiza y, posteriormente, en un spa en Irlanda para alejarse de la polémica. Sin embargo, en ningún momento fue apuntada por la policía británica, ni se escuchó alguna palabra de su parte.

Príncipe Andrés, Sarah Ferguson

En medio de esta crisis, que la mantiene en la actualidad, Sarah Ferguson fue protagonista de una nueva acusación, esta vez respecto a una promesa que no cumplió. Ella se habría hecho cargo de los amados perros de la reina Isabel II, tras su fallecimiento. Sin embargo, apuntaron a que su objetivo habría sido sacar dinero de ellos, a través de clonaciones y ventas y llevarlos a diferentes programas de televisión. Nuevamente la polémica creció a su alrededor, y desató el debate en redes sociales.

A.E