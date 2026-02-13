El inesperado momento que vivió Jimena Barón en un crucero con un mágico encuentro: "Se me cayeron lágrimas"

Jimena Barón disfruta de unas vacaciones soñadas en Estados Unidos junto a su pareja, Matías Palleiro, y sus hijos, Morrison y Arturo. Recientemente, la artista mostró que abordaron un crucero con todos los lujos y que allí pudo vivir un instante repleto de magia, a tal punto que la hizo llorar de la emoción.

La emoción de Jimena Barón abordo de un crucero

En medio de su descanso de la rutina diaria, Jimena Barón compartió con sus seguidores un momento tan inesperado como emocionante. La artista, que viajó junto a su pareja Matías Palleiro y sus hijos, decidió vivir una experiencia soñada: subirse a un crucero de Disney y recorrer el mar en familia. Sin embargo, las sorpresas no terminaron ahí y fue durante el trayecto sobre el mar que la actriz vivió un instante lleno de magia.

Fiel a su estilo, Jimena Barón no dudó en compartir la anécdota con sus millones de seguidores de Instagram. Por esta razón, escribió en sus historias. "A mí me pasan estas cosas locas", comenzó a contar desde donde ocurrió una escena que, según ella misma contó, la dejó sin palabras.

Jimena Barón y su inolvidable experiencia en un crucero

"El tercer día estábamos en nuestro balcón con Q (su pareja) y le dije ‘ay yo tenía mucha ilusión de ver algún animal en el mar’. A penas (literal segundos) lo dije salieron a la superficie dos ballenas. No vimos más nada en todo el viaje. Se me cayeron las lágrimas, obvio”, agregó junto a una filmación que realizó desde el balcón del camarote y junto al padre de su segundo hijo.

Sus seguidores quedaron impactados al ver el clip que subió a su red social donde se podía visualizar la presencia de las ballenas. Asimismo, dejaron sus "likes" y comentarios al respecto. Si bien lo ocurrido fue breve ya que los animales no volvieron a aparecer en lo que restó del recorrido, este lapso de tiempo lo hizo aún más especial para Jimena Barón y su pareja.

La coincidencia entre su deseo y la aparición de las ballenas la conmovió profundamente, y la escena con el océano de fondo hizo que fuera una imagen imposible de olvidar. Sin dudas, este viaje a Estados Unidos a meses de haber sido madre está siendo muy importante para la cantante y cada día se encuentra lleno de recuerdos que guardará para siempre. Entre parques temáticos, días en altamar y planes en familia, Jimena Barón disfruta de su maravilloso presente y comparte cada travesía con su comunidad.

El posteo de Jimena Barón que causó risas en sus seguidores

Para descomprimir la emotiva situación, Jimena Barón recurrió a su característico humor y reveló que cuando salió de su habitación para dirigirse a la cafetería del crucero cambió de perspectiva sobre ella misma. Tanto es así que hasta creyó que tenía poderes mágicos. "Yo pidiendo un latte en el crucero creyéndome chamana porque las ballenas me obedecen", escribió en una publicación de Instagram donde se puede ver la imagen de una mujer vestida de verde y con accesorios dorados.

El divertido posteo de Jimena Barón

Como era de esperarse, los usuarios no tardaron en reaccionar: celebraron la anécdota y le dejaron mensajes cargados de cariño. Finalmente, Jimena Barón dio por terminada su experiencia en el extravagante buque y expresó: "Preciosa experiencia súper familiar. Divertida, rica, paradisíaca y 5 estrellas".

De esta manera, el inesperado momento que vivió Jimena Barón en un crucero quedó expuesto mediante un video que ella misma subió a su red social. Se trata de un mágico encuentro con dos ballenas que salieron a la superficie justo cuando deseaba verlas. "Se me cayeron lágrimas", aseguró la artista.