Así es el nuevo hogar de Jimena Barón: estilo casona y las refacciones que le hará

Jimena Barón está abriendo una nueva etapa en su vida junto a su pareja, Matías Palleiro, y sus hijos, Momo y Arturo. Tras el nacimiento del bebé a finales del 2025, la familia de cuatro decidió despedirse del hogar que habían estado ocupando durante años, y reformar una nueva casa solo para ellos. Entre discusiones y un estilo de casona de ensueño, la artista mostró a sus seguidores cómo luce el interior del lugar y las ideas que tiene para mantener la elegancia y naturaleza en su día a día.

Remodelaciones y estilo casona: el nuevo hogar de Jimena Barón y su familia

Jimena Barón no duda en mostrarle a sus seguidores todo lo que hace en su día, y pedirle sus consejos para que se diviertan con ella en sus aventuras. Sin embargo, una nueva odisea comenzó cuando, con Matías Palleiro, decidieron reformar una casona juntos. El lugar presenta grandes bow windows, puertas altas con arcadas redondas, una escalera caracol y un gran jardín para que los menores se conecten con la naturaleza. En sus historias de Instagram, la artista mostró el minimalismo viejo y las paredes pulcras que tiene el lugar, y comenzó a tirar algunas ideas.

Entre las reformas que piensa hacer, se destacaba un living debajo de la ventana, que fue rápidamente cancelado debido a la distribución de la misma. Además, planificaba repintar un mueble, y cambiar un durloc hecho para un horno en una alacena para la cocina. En ese mismo lugar, aseguró que planeaba poner una mesa con mirada al ventanal y al jardín para compartir con la persona que esté cocinando. Por su parte, Matías Palleiro opinó sobre el lavadero, y dónde podían agregarlo en uno de los pisos superiores, que provocó polémicas en la relación.

El lado no romántico de vivir juntos: Jimena Barón reveló las discusiones que tiene con Matías Palleiro

Jimena Barón es una de las celebridades que no dudan en mostrar la realidad de sus situaciones, y si bien le gusta el lado positivo y romántico de todo, también expone las peleas y disgustos que vive con su familia. Mientras llevan a cabo la remodelación, contó que tienen varias discusiones con su pareja, respecto a la ubicación de los nuevos ambientes. “¿Vamos a hablar de la parte no romántica de armar un hogar de a dos? No estamos de acuerdo con nada", reveló a sus seguidores en una de sus historias.

Al día siguiente, cuando volvieron al hogar para seguir reformando, contó: "Fuera de la parte de broma que cuento acá en redes, armar un hogar de a dos pone a prueba todo". Sus seguidores no dudaron en dar sus opiniones al respecto, y dale el visto bueno a algunas de las reformas que tienen pensadas. A pesar de los encuentros, Jimena Barón y Matías Palleiro están armando la casa de sus sueños, para poder compartirla junto a los hijos de ella, Momo y Arturo.

