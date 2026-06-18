Jorge Messi y las decisiones más importantes de la carrera de Lionel

Una de las figuras más determinantes en la carrera de Lionel Messi fue, sin dudas, su padre, Jorge Messi. A lo largo de los años, el hombre de 68 años se convirtió en un pilar fundamental tanto en el plano personal como profesional del goleador. En este marco, su nombre volvió a cobrar protagonismo tras las recientes declaraciones del delantero, autor de un hat-trick en la victoria de la selección argentina frente a Argelia, en las que reveló que atraviesa un delicado momento familiar. Sus palabras despertaron una gran repercusión y pusieron nuevamente el foco sobre su círculo más íntimo.

Jorge Macri, el hombre más importante en la vida profesional de Lionel Messi

Detrás de la extraordinaria carrera de Lionel Messi hubo una figura que desempeñó un papel determinante desde sus primeros pasos en el fútbol: su papá, Jorge Messi. A lo largo de los años, el hombre de 68 años no solo acompañó el crecimiento personal y deportivo de su hijo, sino que también participó en algunas de las decisiones más trascendentales de su trayectoria profesional, consolidándose como uno de sus principales consejeros y, hasta incluso, fue su representante.

Lionel Messi junto a sus padres, Jorge Messi y Celia Cuccittini | Instagram

Jorge Horacio Messi nació el 1 de enero de 1958 y durante gran parte de su juventud trabajó como operario en una empresa metalúrgica. Años más tarde, cuando Lionel fue diagnosticado con un déficit en la hormona del crecimiento, tomó una de las decisiones más trascendentales para el futuro de su hijo: apostar por un cambio de vida y trasladarse a Europa para que pudiera acceder al tratamiento médico que necesitaba. Fue así como la padre e hijo se instalaron en Barcelona, ciudad que los recibió y se convirtió en el escenario donde comenzó a forjarse la historia de una de las mayores leyendas del fútbol mundial.

Más allá de que con el correr de los años el apellido Messi escaló a nivel planetario, el padre de La Pulga siempre mantuvo un perfil sumamente reservado y lejos de los escándalos mediáticos. No obstante, su presencia fue crucial para él ya que se desempeñó como el responsable legal y el principal administrador de su patrimonio. Cabe destacar que quienes trataron con él, lo considerado una figura central en el entorno del futbolista, acompañándolo de manera constante y ocupando un lugar estratégico dentro de su carrera.

Lionel y Jorge Messi | Instagram

Jorge Messi y las negociaciones de la vuelta de Lionel Messi al FC Barcelona

La capacidad de negociación de Jorge Macri resultó clave en la construcción de los contratos millonarios para Lionel Messi. El hombre estuvo detrás de cada una de las negociaciones que marcaron la trayectoria de su hijo: desde sus sucesivas renovaciones con el FC Barcelona, hasta las históricas transferencias que lo llevaron al París Saint-Germain (Francia) y, posteriormente, al Inter Miami (Estados Unidos).

En este marco, el exentrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, en declaraciones ante la prensa, deslizó la presencia de Jorge para la vuelta de Lionel al Barcelona en 2021. “Messi estaba fichado”, dijo en alusión a que el acuerdo para su continuidad estaba prácticamente cerrado, aunque finalmente -por motivos ajenos a la familia- no se concretó.

En ese proceso, la figura de Jorge tuvo un rol central como representante y negociador, siendo una pieza clave en las conversaciones que buscaban asegurar la permanencia del capitán argentino en el club catalán. Sin embargo, el entonces presidente Joan Laporta habría decidido dar marcha atrás en la operación para evitar una posible crisis institucional, en un contexto marcado por las dificultades económicas del azulgrana.

La última aparición pública se produjo en noviembre de 2025, cuando asistió junto a su esposa, Celia Cuccittini, a un partido del delantero por los playoffs del Inter Miami en el Chase Stadium. Allí, el matrimonio acompañó al delantero en una de las instancias decisivas del torneo, en una muestra más del constante apoyo familiar en su carrera profesional.

Lionel Messi, Celia Cuccitinni, Jorge Messi | Instagram

Hoy, a más de medio año de su última aparición pública de Jorge Messi, la familia de Lionel Messi atraviesa un momento delicado que se mantiene bajo absoluto hermetismo. En este contexto, su círculo íntimo se muestra más unido que nunca, priorizando la reserva y la discreción en torno a la situación personal que los involucra.