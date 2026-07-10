Pampita vuelve a marcar tendencia con su nuevo look: body escotado, minifalda denim y botas cowgirl XL

Pampita continúa en Estados Unidos cubriendo el Mundial 2026 para un canal de streaming. En esta ocasión, la conductora compartió un nuevo look que reunió algunas de las tendencias más fuertes de la próxima temporada y se llevó toda la atención en redes sociales.

Pampita apostó por el western chic con un outfit monocromático

Pampita volvió a demostrar por qué es una de las máximas referentes de la moda argentina. Desde Miami, la modelo compartió una serie de fotos en su red social en las que desplegó un estilismo monocromático en tonos chocolate con las tendencias de la próxima temporada.

Las temperaturas elevadas de la ciudad estadounidense hizo que Pampita apostara por prendas cortas. Sin embargo, eligió un particular calzado que terminó de potenciar el conjunto y se llevó todos los halagos por parte de sus seguidores. Tal como se puede ver en su publicación de Instagram, el outfit estuvo protagonizado por el estilo western chic, una corriente que continúa ganando terreno tanto en las pasarelas como en el street style internacional.

Pampita

En esta oportunidad, Pampita eligió una paleta en tonos tierra, uno de los colores estrella del año por su versatilidad y elegancia. Como prenda superior, la empresaria lució un body ajustado de escote redondeado en tono chocolate y confeccionado en una tela elastizada que se adaptó al cuerpo. El diseño, de líneas limpias y sin estampados, permitió que el resto de las piezas se vuelvan protagonistas.

El ítem estrella fue una minifalda denim chocolate con un original diseño moderno. Lejos de ser una pollera de jean estructurada, esta versión posee costuras curvas a la vista que aporta movimiento y estiliza la figura. Además, se caracteriza por su ruedo desflecado que le brindó un acabado relajado y chic.

Pampita

Para completar su estilismo, Pampita eligió unas botas western de caña alta, confeccionadas en cuero marrón y con las clásicas costuras beige bordadas en relieve que caracterizan este tipo de diseños. El modelo, de punta ligeramente afinada y taco bajo, se extendió por debajo de la rodilla, convirtiéndose en el eje de la propuesta.

Con esta elección, la presentadora demuestra que las botas cowgirl dejaron de ser una prenda exclusiva del campo hace varias temporadas para transformarse en un básico del guardarropa. Asimismo, son elegidas en los días calurosos pese a su largo y se llevan con vestidos, shorts y, especialmente, con minifaldas.

Cinturón XL, el accesorio elegido por Pampita que marca tendencia

Más allá del calzado, otro elemento que captó todas las miradas fue el cinturón XL que escogió para definir su look western chic. Este accesorio se convirtió en una pieza de impacto gracias a su ancho y a la gran hebilla plateada con relieve que lleva, un detalle típico de esta estética que volvió a instalarse entre las principales tendencias.

Este tipo de cinturones no solo aporta personalidad al outfit, sino que también ayuda a marcar la cintura. Esta razón es por la cual muchas referentes de la moda comenzaron a incorporarlos incluso sobre vestidos y blazers. Otro de los complementos que Pampita sumó a su look fueron de estética minimalista y discreta: collar metálico corto de eslabones y pequeños aros plateados.

Pampita

Sin dudas, el look de Pampita adelanta las tendencias de la temporada primavera verano: el regreso del western chic, la apuesta por los tonos tierra, las botas cowgirl o texanas de caña alta y las minifaldas de jean. Su combinación demuestra cómo elementos tradicionalmente asociados al universo texano pueden reinterpretarse en clave urbana y sofisticada. El resultado es un estilismo moderno, femenino y con personalidad, ideal para quienes buscan propuestas más jugadas.

De esta manera, Pampita vuelve a marcar tendencia con su nuevo look donde un body escotado, una minifalda denim y las botas cowgirl XL son protagonistas absolutas. Desde Miami, la top model volvió a confirmar su capacidad para adaptar las corrientes internacionales a un estilo propio, apostando por un conjunto monocromático donde cada detalle cautivó a sus seguidores.