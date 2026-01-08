El mensaje de Luciano Castro tras la aparición de su supuesta amante: “Qué días”

Para Luciano Castro, este 2026 comenzó de la manera menos pensada. Tras sus románticas y aventureras vacaciones en Brasil junto a su actual pareja, Griselda Siciliani, este principio de semana, Fernanda Iglesias reveló que el actor le habría sido infiel con una joven española de 29 años mientras se encontraba en Madrid por un viaje de trabajo. Como era de esperarse, todos estos rumores estuvieron acompañados de audios y hasta el propio testimonio de Sarah Borrell -la presunta amante- quien contó todos los detalles del encuentro. Ante este embrollo mediático, el dramaturgo apareció en redes sociales de manera contundente.

Luciano Castro, una vida amorosa llena de polémicas

Una vez más, la vida sentimental de Luciano Castro está envuelta en rumores de infidelidad que lo tienen a él como el villano. Al parecer, y según los testimonios de la periodista antes citada, el actor aprovechó un momento de soledad en el viejo continente para traicionar el supuesto pacto de monogamia con su novia Griselda Siciliani.

Sarah Borrell, Luciano Castro y Griselda Siciliani | Instagram

La aparición de un audio donde se escucha la presunta voz del artista con acento español invitando a salir a Sarah Borrell, una joven bailarina que vive en Copenhague. En el testimonio que brindó la tercera en discordia en Puro Show (eltrece), contó que el intérprete le habría enviado fotos privadas. "No me ha enviado nada de sus partes íntimas, eso no. Me mandó alguna que otra foto desde el camarín o el aeropuerto”, explicó.

Asimismo, una actitud le llamó poderosamente la atención: no le había pasado su Instagram, cosa inusual en esta generación donde las redes sociales son una especie de carta de presentación. Tras haberse difundido la entrevista de la europea, fue el propio Luciano quien realizó su descargo de manera original, pero contundente.

Luciano Castro | Twitter

Qué dice el mensaje que envió Luciano Castro

Sin ánimos de sumarse a la rueda mediática de mentiras y verdades, Luciano Castro respondió de manera estoica cómo vive él su presente. Para ello, recurrió a su perfil de la famosa red social de la camarita y publicó un video en el que se lo ve completamente relajado disfrutando de sus vacaciones en el país carioca. “Qué días Brasil”, escribió en el pie del mismo dejando en claro que nada va a perturbar su increíble presente junto a Griselda Siciliani. Cada una de estas postales los muestran distendidos y regocijándose de su amor despejando cualquier tipo de especulación acerca de una crisis o distanciamiento entre ellos.

Un dato que no pasó desapercibido fue que arrobó a la protagonista de Envidiosa junto con un emoji de corazón, pero la actriz no reaccionó al posteo ni con un like ni con un comentario, lo que podría ser interpretado como una señal de enojo. Quienes sí lo hicieron fueron sus seguidores que no perdieron oportunidad para burlarse de él. “¡Que grande el gallego”, “¡Joder! Flipo con esos paisajes tío, molan muchísimo “; “Dice Sara donde se ven mañana”; “Lo que pasó en Madrid, queda en Madrid”; y “Si yo fuera Griselda, el audio ese, con un nabo hablando en gallego, me dolería más que los cuernos. Los cuernos se bancan; la vergüenza ajena, no”, fueron tan sólo algunos de los ingeniosos comentarios que circularon en la caja de comentarios.

Tanto Luciano Castro como Griselda Siciliani evitaron hablar en profundidad ni siquiera referirse sobre el tema dejando en claro que nada ni nadie va a perturbar su amor y su unión. A pesar de que una vez más, el actor es considerado un Don Juan, el silencio vuelve a ser una carta fundamental para preservar su vida privada y escudarse ante lo trascendido en los medios de comunicación.

NB