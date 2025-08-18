Las polémicas siguen a Kate Middleton y al príncipe William, y una nueva se suma con sus deseos de mudarse de Adelaide Cottage. Tras varios años viviendo en los terrenos de Windsor, a tan solo 10 minutos del palacio real, la familia real de Gales decidió hacer un cambio de ambiente y mudarse a una lujosa mansión. La misma está valuada a más de 21 millones de dólares, y dio de qué hablar entre sus seguidores al darse a conocer las comodidades que tiene y los cambios que le harían.

Así es Forest Lodge: la casa a la que se van a mudar Kate Middleton y el príncipe William

Durante la enfermedad de Kate Middleton, la familia real de Gales vivió en Adelaide Cottage, ubicada a apenas seis kilómetros de su nuevo destino. Si bien la casa fue la residencia ideal para que la princesa pudiera pasar sus años más complicados, también está llena de recuerdos fuertes que los acompañan. Semanas después de la mudanza, falleció la reina Isabel II y, hace más de un año, se hizo público el cáncer de Kate y el del rey Carlos. Es por eso que, según dieron a conocer, la pareja real había decidido tener un nuevo comienzo y mudarse a Forest Lodge.

Se trata de una casa de campo catalogada de Grado II localizada en el centro de Windsor Great Park, valuada a más de 21 millones de dólares, es decir, 16 millones de libras. La finca muestra más de tres siglos de antigüedad y reformas notables, a pesar de que conserva elementos históricos. La misma tiene ocho habitaciones, seis baños, salón de baile y lujosos detalles como chimeneas de mármol, cornisas de escayola, ventanas venecianas y un techo abovedado en el vestíbulo. Además, cuenta con tres establos, dos garajes, un gran estanque privado y una cancha de tenis.

Según dio a conocer la influencer Nuria Marin, que sigue de cerca las noticias de la realeza, Kate Middleton y el príncipe William tienen pensado hacerles más reformas de manera privada, y deberán pagar alquiler a la Corona Real. La finca forma parte del Real State Crown, es decir, es una de las propiedades pertenecientes al rey Carlos. Sin embargo, la polémica creció a su alrededor cuando la infleuncer contó que los príncipes tendrían pensado que el personal de servicio viva dentro del terreno en dos de las casas construidas a unos metros de la suya, que ahora está alquiladas.

La familia real prevé hacer la mudanza a finales de este año, por lo que tienen estos meses para terminar de cerrar todo para vivir en Forest Lodge, junto al personal de servicio con ellos. El medio de comunicación The Sun reveló que Kate Middleton fue vista eligiendo piezas de mobiliario que servirán para personalizar la mansión, por lo que se confirmaría que se haría. Sin embargo, las opiniones alrededor comenzaron a crecer al mismo tiempo que algunas críticas en contra de la pareja real.

A.E