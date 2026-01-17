Las fotos del antes y después del impactante cambio de look de Juanita Tinelli: "Uno más a la lista"

Juanita Tinelli volvió a marcar tendencia y a reafirmar su lugar como referente indiscutida de moda y belleza. En las últimas horas, la influencer y modelo sorprendió a sus seguidores al compartir en sus historias de Instagram un video en el que mostró su nuevo corte de pelo con flequillo, un detalle que renovó por completo su imagen y que ya se perfila como uno de los grandes hits del verano 2026.

Juanita Tinelli impone tendencia con un nuevo cambio de look y flequillo protagonista

El flequillo, recto pero liviano, enmarca su rostro y aporta un aire fresco, juvenil y moderno. Lejos de los cortes rígidos, el nuevo look de Juanita Tinelli apuesta por la naturalidad y el movimiento: mechones desfilados, textura suave y un largo versátil que permite adaptarlo a distintos peinados. Según se pudo ver en el clip que publicó en redes, la modelo eligió un fleco canchero, ideal tanto para looks relajados de día como para estilismos más producidos durante la noche.

Fiel a su espíritu inquieto y experimental, la hija de Marcelo Tinelli fue por más. Tras presentar su flamante corte, bajo el lema "Un cambio de look más a la lista", compartió una seguidilla de imágenes que funcionaron como una verdadera "línea de tiempo beauty", donde repasó los distintos estilos que protagonizó en los últimos meses. Tonos cobrizos, rojizos intensos, castaños profundos y hasta matices violáceos dieron cuenta de su costado más audaz y de su amor por reinventarse.

El cambio de look de Juanita Tinelli

Este nuevo flequillo no solo acompaña el clima descontracturado del verano, sino que también dialoga con una de las tendencias capilares más fuertes de la temporada: cortes cómodos, con personalidad y fáciles de llevar. El fleco vuelve con fuerza como protagonista, ideal para quienes buscan renovar la imagen sin resignar largo ni versatilidad.

Juana Tinelli

En sintonía con lo que se ve en pasarelas y street style internacional, el look elegido por Juanita Tinelli confirma que el pelo es una poderosa herramienta de expresión. Fresco, sensual y relajado, su nuevo corte ya se instaló como fuente de inspiración para quienes se animan al cambio.