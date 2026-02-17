No es el modelaje: cuál es la carrera que estudia Juanita Tinelli

Aunque durante los últimos años su nombre estuvo ligado al mundo de la moda y a las pasarelas internacionales, Juanita Tinelli sorprendió al revelar que su presente va por otro camino. Este lunes 16 de febrero por la noche, la hija de Marcelo Tinelli hizo una transmisión en vivo desde su cuenta de TikTok y respondió preguntas de sus seguidores.

Sin dar demasiados detalles, confirmó que está estudiando Criminología, una elección que dejó sin palabras a muchos en la red social china.

Juanita Tinelli

Cuál es la carrera que estudia Juanita Tinelli

La influencer, de 23 años, supo consolidar su perfil en Europa cuando decidió apostar fuerte al modelaje. En 2023, Juanita Tinelli se instaló en París tras una experiencia en Nueva York, con la intención de probar suerte en la industria fashion más exigente del mundo. Allí debutó nada menos que en la Semana de la Moda con el diseñador japonés Noir Kei Ninomiya, luciendo piezas vanguardistas que combinaban arte y experimentación textil.

Su paso por las pasarelas parisinas incluyó looks de alto impacto: estructuras con aros y cintas en tonos rosados y violetas, bodies con transparencias y estilismos que remitían al arte conceptual. También protagonizó producciones editoriales en Argentina, donde exploró el estilo Y2K con corpiños de strass, cuero y accesorios llamativos.

Juanita Tinelli

Sin embargo, mientras muchos la imaginaban afianzándose exclusivamente en el modelaje, la hija menor de Marcelo Tinelli decidió ampliar su horizonte profesional. La criminología, disciplina que estudia el delito, sus causas y sus implicancias sociales, se convirtió en su nueva apuesta académica. Fiel a su bajo perfil en ciertos aspectos, evitó profundizar sobre la institución en la que cursa o sus planes a futuro.

Juanita Tinelli blanqueó su romance con Tomás Mazza

Su presente personal también atraviesa un momento de cambios. A comienzos de febrero blanqueó su romance con el influencer fitness Tomás Mazza, con quien se mostró en un streaming y compartió gestos de complicidad frente a miles de seguidores. Todo esto ocurre después de un año intenso, marcado por el escándalo familiar y la denuncia por amenazas que realizó a fines de 2025, situación que la expuso mediáticamente y generó preocupación en su entorno.

Tomás Mazza y Juanita Tinelli

Entre pasarelas internacionales, romances virales y una carrera universitaria inesperada, Juana Tinelli demuestra que no quiere quedar encasillada en un solo rol. Lejos de limitarse al modelaje, hoy apuesta a formarse en un ámbito completamente distinto, construyendo una identidad propia más allá de su apellido y de los flashes.