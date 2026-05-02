El tierno día de campo de Rocío Marengo y su hijo Isidro: amigas, naturaleza y un look adorable

Rocío Marengo volvió a compartir postales íntimas y encantadoras de su nueva etapa como mamá, y esta vez lo hizo desde un escenario tan simple como especial: un día de campo junto a su hijo Isidro.

A través de su cuenta de Instagram, la conductora de Canal 9 mostró algunos momentos del paseo, que incluyó aire libre, sol y la compañía de amigas, aunque eligió mantener el encuentro en un tono relajado y sin demasiados detalles.

Rocío Marengo y su hijo Isidro Fort

Así fue el tierno día de campo de Rocío Marengo y su hijo Isidro

"En el campo del abuelo bebe", escribió Rocío Marengo junto a las imágenes que rápidamente despertaron ternura entre sus seguidores. En las fotos se la puede ver sonriente, sosteniendo a Isidro en brazos, en medio de un paisaje abierto y natural que refuerza la idea de una jornada tranquila y familiar.

Rocío Marengo y su hijo Isidro

Sin embargo, más allá del entorno y del plan, hubo un detalle que se robó todas las miradas: el look del bebé. Fiel al estilo clásico y delicado, Isidro lució un conjunto tejido en tonos neutros, con un diseño invernal que incluyó un enterito abrigado y, como toque final, unas pequeñas alpargatas que sumaron dulzura y estilo a partes iguales. En otra de las postales, el pequeño aparece con un gorrito de lana con pompón, completando un outfit tan tierno como canchero.

Por su parte, la conductora de Todo Cocinado (Canal 9) apostó por un look cómodo y sofisticado, ideal para el campo: jeans amplios, sweater en tonos neutros y un poncho liviano que acompañó el movimiento del viento, sumado a gafas de sol. Una elección simple pero alineada con el entorno natural y relajado del paseo.

El día de campo de Rocío Marengo y sus amigas

Aunque no dio demasiadas precisiones sobre la jornada, las imágenes dejaron ver un momento de disfrute pleno, donde Rocío Marengo priorizó la conexión con su hijo y el descanso lejos de la ciudad. Una escapada breve, pero cargada de significado en esta nueva etapa de su vida.