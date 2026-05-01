El tierno look invernal de Isidro, el hijo de Rocío Marengo y Eduardo Fort: conjunto monocromático y peluche

Isidro Fort es uno de los bebés más observados de las redes sociales y la televisión argentina. El pequeño es el primer hijo de Rocío Marengo y Eduardo Fort, lo que generó emoción y felicidad a los integrantes de la familia. Es por eso que, de a poco, se va convirtiendo en una mini influencia de la moda para los recién nacidos. En las últimas horas, la conductora y modelo mostró cómo se preparan para una caminata al aire libre, y la elección de la tendencia peluche como abrigo ideal.

El conjunto monocromático con tendencia peluche de Isidro

El tierno look invernal de Isidro, el hijo de Rocío Marengo: conjunto monocromático y peluche

Rocío Marengo y su hijo Isidro comparten hermosos momentos juntos que muestran en las redes sociales. Los seguidores de la conductora se enternecen con cada una de las interacciones madre e hijo. Desde cómo luce su habitación hasta la rutina de juegos, da consejos de cómo incentivar a su bebé con la curiosidad. Es así como, también, lo convierte en un mini influencer de las mejores tendencias para recién nacidos.

En las últimas horas, decidió mostrar cómo se preparan para un paseo, durante las bajas temperaturas de la nueva temporada. Allí mostró a su bebé con una sonrisa en el rostro, y un conjunto monocromático ideal para el invierno. El mismo, con un cierre en el medio, era de un gris sobrio y minimalista. Sin embargo, se unió a la tendencia con un detalle que lo abrigaba y protegía durante su paseo: el peluche total white, que elevaba la sofisticación.

El conjunto monocromático con tendencia peluche de Isidro

Isidro Fort: el mini influencer fashionista de invierno

Los bebés de las celebridades son mini influencers de la moda, y comienzan a marcar un estilo moderno y funcional para sus primeros años. Es así como los expertos de la moda también siguen los colores y las tendencias que sus padres eligen para los pequeños.

Isidro Fort es una mini influencia de la monocromía y los conjuntos ideales para la temporada de invierno. En varios de sus paseos con su mamá, Rocío Marengo, se destaca por tener atuendos de colores neutrales, como el celeste, gris o blanco, y capuchas para proteger su cabecita. Además, se une a los enterizos ideales para los bebés, que le dan un toque moderno a los usuales conjuntos para recién nacidos.

Isidro Fort: el mini influencer fashionista de invierno

Sin embargo, en los últimos días, se llevó los halagos y aplausos de los expertos de la moda cuando se unió a una de las tendencias más fuertes que se acerca en el invierno argentina. Isidro, el hijo de Rocío Marengo y Eduardo Fort, se sumó a los influencers fashionistas con el conjunto monocromático y el detalle en peluche, perfecto para abrigar a todos durante los próximos meses de bajas temperaturas, llevándose todos los comentarios enternecidos de los seguidores de su mamá.

A.E