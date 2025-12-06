Las mejores fotos de Sol Pérez en Punta del Este: días de playa con Marco y una estadía de lujo

Con motivo de disfrutar de las últimas semanas del 2025, Sol Pérez decidió aprovechar el último fin de semana largo del año para realizar una escapada a Punta del Este junto a su bebé de siete meses y su marido, Guido Mazzoni. Las postales quedaron registradas en las redes sociales de todos los integrantes de la familia, ya que el pequeño Marco cuenta con su propia cuenta de Instagram la cual reúne a más de 95.1 mil seguidores.

Sol Pérez y Guido Mazzoni presumieron a su familia

Desde que Sol Pérez y Guido Mazzoni se convirtieron en padres, las imágenes de Marco invadieron sus respectivos feed e historias de 24 horas. Asimismo, el empresario y la periodista comparten a diario su vida en familia y la unión especial que tienen entre los tres ya que el tiempo de ocio que tienen, lo invierten en realizar viajes y en compartir tiempo juntos a solas. En esta oportunidad, la flamante pareja aprovechó este último fin de semana del año para viajar a Punta del Este, donde se alojaron en un exclusivo hotel con vista al mar.

Sol Pérez y Guido Mazzoni junnto a Marco | Instagram

“Don´t worry, be happy”, fue el tema que eligió para musicalizar el video en el que se ve las instalaciones del apart hotel all inclusive, que contaba con la presencia de luz natural y amoblamientos de exterior ideal para disfrutar el desayuno al aire libre. En contraposición, más allá del paisaje paradisíaco, lo que se destacó fue la simpleza de cada instante juntos.

Las postales fueron compartidas, en primera instancia por el marido de la expanelista de Gran Hermano, quien no sólo derritió a todos con las imágenes de su bebé jugando en la arena, sino también por la infaltable instantánea junto a su esposa y el niño que quedó inmortalizada como uno de los viajes más especiales del clan.

Sol Pérez, una mamá todo terreno

Hace exactamente una semana, Sol Pérez compartía un tierno video del bebé jugando por primera vez a orillas del mar. “Marco en su primer contacto con la arena”, escribió orgullosa mostrando cómo su retoño ya se sienta solito y puede manipular los juguetes de playa -tales como palita, rastrillo y baldecito-, a los cuales los exploró con suma atención. En esta oportunidad, la conductora volvió a llevarlo a la playa para que mantenga contacto con la naturaleza y la brisa del mar, sino también para que comparta esa experiencia que impulsa su desarrollo psicomotriz.

Lejos del maquillaje y de los outfits para salir a cámara, la comunicadora lució un look sumamente relajado y playero dejando su tez al natural y vistiendo una blusa suelta de lino con escote en V. Las risas y los abrazos no faltaron, los papás y el nene protagonizaron una tierna selfie que, sin dudas, se llenó de corazones y palabras de afecto por parte de sus seguidores.

De esta manera, Sol Pérez volvió a dejar en claro que combina a la perfección su perfil profesional con su rol de mamá todo terreno. Sin embargo, sus posteos demuestran que los momentos más valiosos son aquellos que comparte con su familia, principalmente, con los nuevos aprendizajes de su heredero que la tiene derretida de amor.

NB